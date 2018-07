Violento asalto afectó casa de la alcaldesa de Molina

Afectados. Los antisociales amenazaron y maniataron a un hijo de la autoridad comunal, a la asesora del hogar y a un repartidor de gas que llegó al lugar.

MOLINA. “Gracias a Dios no le pasó nada a mi hijo o a la Pilo (trabajadora) y tampoco al señor del gas que fueron atados y amenazados”. Con esas palabras reaccionó la alcaldesa Priscilla Castillo, al violento asalto que se registró ayer, alrededor de las 10:30 horas, en su casa ubicada en el sector San Jorge de Romeral, en la comuna de Molina.

A esa hora, llegaron a la vivienda cinco delincuentes que ingresaron, amenazaron y maniataron violentamente a su hijo Lucas Fardella, de 22 años, a la asesora del hogar y a un solitario repartidor de gas que a esa hora se encontraba en el inmueble. Tras algunos minutos, los antisociales huyeron con un par de televisores, artículos tecnológicos y herramientas.

Priscilla Castillo agradeció la preocupación de la comunidad y precisó que lo más importante es que no hubo heridos y que las cosas materiales no son relevantes. “Menos mal no estaban mis hijas adolescentes en la casa”, indicó.

DILIGENCIAS

Al lugar del asalto llegó la fiscal jefe de Molina, Mónica Barrientos, quien ordenó diligencias a las policías, las cuales están tras los pasos de los ladrones, quienes serían jóvenes e, incluso, no se descarta que haya menores de edad.

A través de un comunicado de prensa, la Municipalidad de Molina lamentó lo sucedido y puntualizó que la autoridad comunal afirmó que este hecho refuerza la idea de seguir por la senda del combate a la delincuencia.

“Hemos venido trabajando codo a codo con Carabineros y la PDI. Sin ir más lejos, ayer (lunes) firmamos un convenio para facilitar su acceso a las cámaras de vigilancia de empresas que voluntariamente se adhirieron. No queremos que esto le ocurra a nuestros vecinos y hacia ese objetivo apunta nuestra labor”, apuntó.