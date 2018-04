Vecinos preocupados ante posible aprobación de patentes de local nocturno en avenida España

CURICÓ. Durante la sesión del Concejo Municipal de la próxima semana podría estar en tabla la discusión para aprobar o rechazar las patentes de restorán diurno y nocturno del local conocido como Catedral, ubicado a un costado de la Iglesia San Francisco, frente a la plaza Luis Cruz Martínez.

Ante esta situación, vecinos del sector plantearon a La Prensa su preocupación por la inminente apertura del local nocturno.

Jaime Bass, secretario de la junta de vecinos Avenida España Sur, el problema que más les preocupa en cuanto a este caso es la intervención que se realizó en la casa que era ocupada antiguamente por los sacerdotes sin la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), recordando que la Iglesia San Francisco fue declarada Monumento Histórico Nacional.

La Ley de Monumentos Nacio-nales, 17.288, en su artículo 12º dice que si el Monumento Histórico fuere un inmueble de propiedad particular, el propietario deberá conservarlo debidamente; no podrá destruirlo, transformarlo o repararlo, ni hacer en sus alrededores construcción alguna, sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales (…)

Para Jaime Bass y los vecinos del sector, esto no se respetó, puesto que la Iglesia San Francisco fue declarada Monumento Histórico en 1986 y los dueños del local nocturno –que arrendaron el lugar a la Diócesis de Talca- no solicitaron tal autorización al CMN.

“Por otra parte, la contraloría emitió un informe, tras una denuncia realizada por nosotros, en la que le dan 30 días a la Municipalidad de Curicó para que invalidaran todo lo que se hizo –como el permiso de edificación”, explica.

ANTECEDENTES

Jaime Bass dice que la preocupación por la construcción y puesta en marcha de este local comenzó a mediados de 2016, cuando le envió una carta al alcalde de Curicó comentándole que estaban interviniendo la casa que antiguamente ocupaban los sacerdotes de la iglesia San Francisco. “Carlos Figueroa –director de Obras Municipales- me contestan que no hay ningún permiso para saber nada en ese lugar. Ahí se dan cuenta que la construcción estaba casi lista y le otorgan el permiso de edificación el 31 de enero y el 2 de febrero el permiso de recepción de las obras”.

Otro problema que plantea Jaime Bass, es que en un comienzo, cuando la Diócesis le arrendó el lugar a los dueños del local nocturno, al no haber una subdivisión, “les arrendaron la iglesia completa, con templo y todo. Después se dieron cuenta y tuvieron que hacer la subdivisión y todo esto una vez más sin la autorización del Consejo de Monumento Nacionales”, comenta.

“Como curicano, estuve en la escuela San Antonio, nos criamos en ese sector con los Pérez, los Mujica, los Del Campo, tantos curicanos, y nos da pena que al lado de la iglesia vaya a haber un salón de baile. Nosotros le propusimos al obispo Horacio Valenzuela que esa casa la dejáramos para estudiantes universitarios y nosotros como junta de vecinos les ayudábamos y nos dijo que no”, dice Jaime Bass.

Finalmente, este vecino le pide “al alcalde, a los concejales, al departamento jurídico y la dirección de Obras, que respeten la ley, el artículo 12º de la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales y lo que dijo Contraloría. Nosotros no nos oponemos al progreso de Curicó, ni a los locales comerciales, ni a los locales nocturnos, pero sí les pedimos que respeten la ley. Si ellos vivieran en ese sector, ¿aceptarían esto?”.

ALCALDE

Al ser consultados el alcalde de Curicó, Javier Muñoz, manifestó que en la sesión que se realizará la próxima semana no está en tabla la discusión de la patente de restorán diurno, restorán nocturno y de salón de baile de dicho local nocturno.

“Ese tema no está en tabla y eso quiero decírselo a los vecinos. El procedimiento que nosotros usamos es que todas las patentes de alcoholes pasan por la comisión de Alcoholes del Concejo Municipal y cuando esa instancia le da el visto bueno pasa a la sesión del concejo; si no hay visto bueno ahí no pasa”, dijo.

El jefe comunal dijo además que manera clara que “si esa patente pasa al concejo, yo no tengo ningún problema en decir que aprobaría la patente de restorán diurno y nocturno, y voy a rechazar la patente de salón de baile. Esto se lo he dicho antes y también se lo he dicho a los vecinos de la avenida España. Eso es lo que haré yo, pero no puede decir qué hará el resto del concejo municipal. El rechazo a la patente de salón de baile lo hago por un tema de objeción de conciencia nada más. Los propietarios de este local, son dueños de uno de los mejores en Curicó, que es el Fuego Bendito, pero eso no significa que yo vaya a aprobar el salón de baile, porque no me parece que la iglesia haya arrendado ese espacio para hacer un salón de baile”.

En relación al pronunciamiento de Contraloría, el alcalde Javier Muñoz manifestó que este órgano fiscalizador ha tenido varios pronunciamientos sobre el particular y bajo esa perspectiva lo que nos interesa es que la Dirección de Obras, la dirección Jurídica y lo que Rentas resuelvan y si alguien se opone a cualquier resolución a favor o en contra, todos tienen derecho a recurrir a los recursos que la ley contempla. Si se llega a aprobar la patente y los vecinos no están conformes con esa decisión pueden recurrir a la Contraloría, a los tribunales, porque ese es su legítimo derecho. Es más, si se rechaza la patente, los contribuyentes también pueden recurrir a la Contraloría o tribunales”, puntualizó el alcalde de Curicó, Javier Muñoz.