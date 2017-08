Tricel desestimó presentación en contra de ex alcalde Román Pavez

Tribunal Calificador de Elecciones. El jefe comunal de Vichuquén pidió inhabilitar por notable abandono de deberes a Pavez por un conjunto de hechos, que a juicio del tribunal, corresponden ser abordados por el concejo municipal.

CURICÓ. Como respuesta a la presentación en su contra que formulara el actual alcalde de Vichuquén, Roberto Rivera, al ex alcalde la misma comuna, Román Pavez, este último interpuso un “incidente de previo y especial pronunciamiento, fundado en la falta de legitimación activa del recurrente” quien en su calidad de alcalde en ejercicio solicitó en la sede jurisdiccional su “inhabilidad por notable abandono de deberes y falta grave al principio de probidad administrativa”, en contra de su antecesor.

La resolución expresa que la “disposición legal no contempla ni otorga facultad alguna para que pueda iniciar la acción, el alcalde en ejercicio, respecto de un ex alcalde, por tratarse de una labor fiscalizadora, entregada por ley a los concejales”.

CONCEJO

La resolución establece que la labor fiscalizadora le corresponde a los concejales, quienes pueden solicitar inhabilitación por abandono de deberes a un alcalde en ejercicio. El caso de Román Pavez se trata de un ex alcalde, por lo tanto no se encuentra en funciones para enfrentar este tipo de cargo.

“A mayor abundamiento, es la propia Ley N° 20.742, que modificó la Ley N° 18.695, incorporando el artículo 51 bis, que ha tenido por objeto perfeccionar el rol fiscalizador del concejo y fortalecer la transparencia y probidad administrativa; función que, tal como se ha señalado está entregada por ley a los concejales, quienes, si así lo estimaren y conforme al quórum establecido en la ley, pueden perseguir la responsabilidad del alcalde que ha cesado en sus funciones”.

COSTAS

La resolución expresa que se acoge la excepción de previo y especial pronunciamiento deducida a fojas 299, por lo que no se proseguirá con la substanciación de este requerimiento.

Además la misma resolución condena en costas a la parte reclamante, es decir al actual alcalde de Vichuquén, Roberto Rivera.

VARA ALTA

Al respecto, Román Pavez señaló que “cuando fui alcalde me dediqué a trabajar y no a perseguir a mi antecesor. Creo que he dejado la vara muy alta y por tal motivo me persigue. Yo le pediría al señor Rivera que se dedique a trabajar, porque la comuna necesita gente de trabajo. Yo fui un ejemplo durante los ocho años que me correspondió ser alcalde”.

Finalmente, Pavez dijo que “es lamentable que además pretenda acusarme, cuando no tiene las facultades para hacerlo, tal como lo señala el fallo. Siempre dije que esperaba la resolución en forma muy tranquila, la gente me conoce y sabe de mi correcto proceder”.