Tribunal emite veredicto condenatorio contra sujeto que estranguló a mujer

Hecho acaecido en Molina. Lo que ahora corresponde es que se de a conocer la extensión de las penas que se aplicarán por tres delitos: dos desacatos en el contexto de una medida accesoria de prohibición de acercamiento a la propia víctima por violencia intrafamiliar y por femicidio.

CURICÓ. Un veredicto de carácter condenatorio fue el que emitió el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó sobre la figura del joven de 29 años quien con sus propias manos comprimió el cuello a su pareja, Gianinna Rioseco Bobadilla, de 24 años, hasta quitarle la vida, hecho acaecido la madrugada del 15 de marzo del año pasado al interior de una vivienda de la Villa Valles de Molina.

Tras el desarrollo de un juicio que se inició el viernes de la semana pasada, las juezas de la primera sala del citado tribunal estimaron que las pruebas y testimonios dados a conocer durante dicho proceso fueron suficientes para acreditar la participación del imputado en los hechos en calidad de autor.

Tras el fallo, se llevó a cabo un debate donde la defensa del ahora condenado planteó al tribunal que considere como atenuante “la colaboración” que habría prestado el joven en el esclarecimiento de los hechos, punto al que se opuso tanto el Ministerio Público, representado por la fiscal jefe de Molina, Mónica Barrientos, como el abogado querellante, Aldo Duque.

Lo que ahora corresponde es que el citado tribunal de a conocer la extensión de las penas que se van a aplicar, que se desglosan en tres delitos: dos desacatos en el contexto de una medida accesoria de prohibición de acercamiento a la propia mujer por violencia intrafamiliar y por femicidio. Para ello, si bien en una primera instancia se indicó que la lectura de la respectiva sentencia quedó fijada para el este domingo a las 10:00 horas, de todas maneras existe la posibilidad que dicho anuncio se adelante, ya sea para el viernes o bien el sábado.

PRESIDIO PERPETUO

De cara a tal lectura, cabe recordar que la fiscalía solicitó respecto al delito de femicidio una pena de presidio perpetuo simple, mientras que a nombre de la familia de la víctima, el aludido abogado particular planteó que se fije una condena de presidio perpetuo, pero calificado, es decir, 40 años privado de libertad, sin poder optar a beneficios carcelarios.

“Estimamos que todas las conductas que hubo por parte del acusado, no se ajustan a los méritos que requiere una circunstancia modificatoria. Así como pudimos probar cada uno de los delitos, que fue un trabajo bastante importante, esperamos que también se acojan los argumentos respecto de la concurrencia de circunstancias modificatorias”, indicó respecto a tal escenario, la fiscal jefe de Molina, Mónica Barrientos.

TUTELA

Otro punto que también está en discordia dice relación con la tutela del menor de tan solo cuatro años, hijo de dicha pareja, el cual tras el fallecimiento de su madre, ha permanecido bajo custodia de su abuela materna, Carolina Bobadilla.

En tal contexto, dicha mujer formuló un llamado para que como familia “los dejen tranquilos”, esto a fin de poder superar la pérdida de su hija. Por lo mismo, solicitó que “no se ahonde” respeto al futuro del menor, recalcando que “ellos siempre han estado con él”. “Lo que los hombres hacen cuando cometen estos hechos, dañan todo un entorno, que es muy grande, es muy amplio. Así no vamos a tener una buena sociedad con valores. Estos hombres no piensan en eso, en el daño causado”, subrayó Bobadilla respecto al autor del crimen. “Se merecía esta condena, él la quiso, el forjó su futuro, yo no, ni mi hija tampoco”, subrayó.