Tribunal condenó a 20 años de cárcel al asesino de comerciante curicano

CURICÓ. El Tribunal Oral en lo Penal de esta ciudad determinó aplicar 20 años de cárcel sobre Nicolás Castro Arriagada, como autor del asesinato que en octubre pasado costó la vida al comerciante curicano Juan Díaz Tapia, sanción que no dejó satisfecha a la familia de la víctima, la que esperaba se aplicara el máximo rigor de ley en nuestra legislación, es decir, presidio perpetuo calificado.

La jueza Patricia Moller en la lectura de sentencia dejó de manifiesto que ella constituyó el voto de minoría, ya que reconoció que era partidaria de aplicar la pena de presidio perpetuo; no obstante sus colegas magistradas, Jimena Orellana y Amelia Avendaño, optaron por desechar esta opción. Para ello acogieron la agravante de la alevosía, pero también la atenuante de colaboración del sujeto en la investigación de los hechos.

Así, la pena quedó fijada en 20 años de cárcel, sanción a la que además se le deberán descontar los 279 días que el homicida ha permanecido en prisión preventiva, sanción que no cayó bien en la familia de la víctima, la cual recordó que el sujeto, Nicolás Castro Arriagada (25) había actuado con suma violencia “como un sicópata, un asesino”, todo lo que está claramente establecido con las pruebas logradas por la investigación.

NADA DE CONFORMES

“No estamos conformes, porque lo que ha hecho el tribunal es permitir que en 20 años más este sujeto esté de nuevo suelto, con 45 años de edad, vital aún, joven, y que los jueces, los abogados lo inviten a sus casas a ver si este sujeto no los mata a ellos”, dijo Mauricio Díaz, hijo de la víctima, quien lamentó que “así no estamos en un país tranquilo, con sujetos así no tenemos hijos que estén seguros”, advirtió.

Aclaró que como familia, “estamos muy conformes con el trabajo que ha hecho la fiscalía, particularmente la fiscal Lucy Bustamante, y nuestros abogados”, sin embargo “no estamos conformes con esta decisión, porque este ciclo de mierda no se cierra simplemente con 20 años; esto va a terminar hasta cuando a este tipo le den lo que merece”, anunciando “totalmente” que apelarán, “para perseguir los 40 años”, el presidio perpetuo, afirmó.

PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÁXIMO

En concreto, el tribunal aplicó una pena “presidio mayor en su grado máximo, es decir 20 años de cárcel”, según explicó la fiscal Lucy Bustamante por el delito de robo con homicidio, cometido en la tarde del sábado el 1 de octubre del año pasado por Nicolás Castro, en pleno centro de Curicó, en el local de repuestos de Juan Díaz Tapia, quien murió producto de los golpes y ataques con arma blanca propinados por el sentenciado.

Agregó la profesional que si bien en el desarrollo de juicio el tribunal acogió la agravante de alevosía, “ello fue de la mano con que también se aceptó la atenuante de la colaboración (de parte de Castro) en el esclarecimiento de los hechos; y una cosa llevó a la otra, se compensaron; y si la pena partía en los 15 años y un día, se impuso finalmente ( la máxima del rango) 20 años”, explicó la profesional.

ANÁLISIS AL FALLO

Sostuvo que en todo caso “veremos el fallo para ver si recurre o no” con un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones.

En tanto el abogado querellante, Marco Rivera, coincidió con la fiscal, al señalar que “leeremos el fallo, hablaremos con la familia, y tomaremos la decisión”, puntualizó el profesional que representó a la familia de la víctima.