Trabajadora social curicana denunció acoso y maltrato laboral en centro del Sename

Tribunal. Este viernes 18 de mayo comienza un juicio en el tribunal del Trabajo de la capital regional, donde la profesional espera que se haga justicia.

CURICÓ. Expectante está la trabajadora social curicana María Verónica Robles Contreras, quien este viernes declarará en un juicio laboral en contra de la directora del centro Cread Los Silos, dependiente del Servicio Nacional de Menores de Talca, Perla Castro Villarroel.

En conversación con diario La Prensa, la profesional detalló en qué se basa su denuncia. “Por una situación de maltrato y acoso laboral y contra el Sename por no haber renovado mi contrato estando bajo licencia médica profesional y la otra causal del despido que ellos señalan son mis bajas calificaciones, aunque siempre he sido bien evaluada y he estado en lista uno y dos”, dijo.

María Verónica Robles precisó que también se está demandando daño moral porque la situación afectó seriamente su salud, pues “hasta el día de hoy tengo diagnóstico de pánico con agorafobia que no me permitió salir a la calle por un buen tiempo”.

La trabajadora social sostuvo que eso se debió a la desprotección que tuvo como funcionaria y a las agresiones diarias de menores y jóvenes en riesgo social. “Fui amenazada de muerte, intimidada con un cuchillo por una usuaria. Las agresiones y estado de alerta eran a diario. Mi sistema de salud colapsó”, acotó.

De hecho, la Mutual de Seguridad sugirió cambio de lugar de trabajo y la dirección regional del Servicio Nacional de Menores se negó a esa recomendación.

“Hay un informe que indica que mi enfermedad es de origen laboral presentada por la desprotección y las negligentes medidas de seguridad y por maltrato laboral de parte de la directora”, precisó.

PRUEBAS

La trabajadora social dijo que tiene importantes pruebas para el juicio que comienza este viernes, donde destacan los testimonios de varios funcionarios que habrían sido testigos presenciales de los abusos denunciados.

“Van a testificar varios compañeros de trabajo el día del juicio”, dijo. María Verónica Robles recordó que trabajó en el Sename 10 años y siete meses. Primero en un centro semicerrado en Calera de Tango de la Región Metropolitana, donde no tuvo ningún problema, y desde el 2013 en recintos con niñas y luego con varones en Talca, período en que se originaron los conflictos.

“La situación cambia porque no hay resguardo y hay más agresividad por el perfil del usuario, que son jóvenes con un alto consumo de drogas y tratamientos siquiátricos que descontinúan por la alta fuga que hay diariamente en el centro. Eso desencadenó mi enfermedad que no fue en ninguna parte empatizada por la directora del centro”, sostuvo.

La profesional puntualizó que busca que se reconozca que fue despedida de manera equivocada porque, a su juicio, no se cumplen las causales de despido que la contraparte señala como son “las licencias médicas y las bajas calificaciones”.