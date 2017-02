Asumió nuevo director del hospital de Teno

Con la participación de funcionarios, autoridades locales y representantes de la comunidad se llevó a cabo la ceremonia de cambio de mando en el Hospital de Teno, asumiendo el cargo Fernando Lagos Marambio, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como coordinador de la red de salud provincial en el Hospital de Curicó.

Por su parte, deja el cargo la Dra. María José Navas, quien terminó su periodo como médico en Etapa de Destinación y Formación (EDF), para trasladarse a Santiago con el desafío de obtener la especialidad en el área de Pediatría. “En Teno me trataron como un miembro más de la familia hospitalaria, me llevo los mejores recuerdos, me ayudaron en los momentos de complejidad y disfrutamos los momentos de alegría”.

Según el Director del Servicio de Salud Maule, Rodrigo Alarcón, “se hizo un concurso abierto y lo que hicimos fue cambiar el modelo de tener un director EDF a tener un director con un cargo y rol para ir transfiriendo más autonomía a los hospitales en el área administrativa y otras que sea necesario”, indicó.

El asumido director Fernando Lagos Marambio cuenta que “ya he recorrido todo el hospital, tuve una conversación con los jefes de servicio y distintas áreas. Después nos reuniremos con las autoridades locales y con los representantes de la comunidad”.

Sobre los desafíos comenta que “tenemos que seguir fortaleciendo el trabajo en salud familiar porque somos un hospital comunitario, pero también fortalecer el Comité de Calidad, porque de aquí al 2019 debemos ser un hospital acreditado”.

Posterior a la ceremonia, el nuevo director del hospital junto al director del Servicio de Salud Maule y los directores de los hospitales de Curicó, Molina y Hualañé, recorrieron la obra en construcción de lo que será el nuevo Cesfam adosado al hospital. Finalmente, conocieron las dependencias de la nueva Base de Ambulancias SAMU, también ubicada junto al hospital.