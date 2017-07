Suspendido el debut de Curicó Unido

Nieve. Las condiciones ambientales obligaron la suspensión del estreno curicano en Copa Chile. La cancha del Estadio Municipal de San Bernardo amaneció copada de nieve y la ANFP confirmó la reprogramación. Magallanes vs Curicó Unido jugarán el próximo martes en el mismo estadio capitalino.

CURICÓ. El frente polar que azota la zona centro sur de Chile tuvo su eco en el fútbol, suspendiendo ayer cuatro encuentros válidos por Copa Chile. Magallanes vs Curicó Unido en San Bernardo, Colo Colo vs La Serena en el Monumental, Universidad Católica vs Rangers en San Carlos de Apoquino y O’Higgins vs Santiago Morning en Rancagua fueron aplazados pues las canchas y las afueras de los estadios donde debían jugarse estos compromisos, estaban copadas de nieve.

DE REGRESO

En principio, el juego entre Magallanes y Curicó Unido se pudo jugar hoy domingo y el plantel albirrojo estuvo al borde de permanecer en Santiago, sin embargo, la ANFP, decidió aplazar el encuentro para el próximo martes y será pasado mañana, en el mismo horario de las 15:00 horas, cuando albicelestes y curicanos midan fuerzas en el juego de ida por la primera fase de Copa Chile. La dirigencia de Magallanes, inmediatamente tras la suspensión informó que quienes hayan adquirido la entrada para el juego programado para ayer, su boleto igualmente será válido para el próximo martes, y en caso contrario, de no poder asistir el martes, se puede solicitar la devolución del dinero al correo electrónico devoluciones@ticketplus.cl. De este modo, carabeleros y albirrojos jugarán inmediatamente martes y sábado de la semana venidera, sus encuentros ida y vuelta para definir en cuatro días quien avanza a la ronda de los 16 mejores de esta Copa Chile 2017. El estreno albirrojo, por ahora, sigue esperando el pitazo inicial.

RANGERS

El partido por Copa Chile entre Rangers y la Universidad Católica también fue suspendido por efecto de la nieve, que dejó el estadio de San Carlos de Apoquindo como una postal con el manto blanco. El encuentro fue reprogramado también para el martes 18 de julio, pero a las 20:30 horas en el estadio del equipo cruzado.