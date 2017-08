Supermercado aCuenta construirá acceso para minusválidos

En un plazo de 30 días. También se acordó pedir disculpas públicas a Marcela Oyarce, afectada que presentó la denuncia inicial ante el Juzgado de Policía Local.

CURICÓ. Un acceso directo para minusválidos tendrá el supermercado aCuenta, lo que se concretará en un plazo de 30 días. Esto gracias al acuerdo alcanzado por la abogada de Marcela Oyarce, quien hizo la denuncia en el Juzgado de Policía Local, tras verse imposibilitada de ingresar al local con su silla de ruedas; y el abogado de la contraparte.

En forma previa, se instalará un acceso provisorio por el lado del estacionamiento.

Este acuerdo se alcanzó este jueves tras realizarse un comparendo en el citado juzgado. Si bien éste aún no ha sido escriturado, existe el compromiso del supermercado de hacer accesible el ingreso al local a personas discapacitadas.

También se concordó una capacitación sobre los derechos de las personas discapacitadas para los trabajadores del supermercado. Junto a esto, se concordó pedir disculpas públicas a Marcela.

“Estoy muy conforme con este acuerdo, ya que no se seguirán vulnerando los derechos de Marcela y de todas las personas que presentan alguna discapacidad. En ese sentido, se está sentando un precedente”, dijo Angélica Caro, abogada ejecutora del convenio Corporación Asistencia Judicial -con el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis).

En tanto, el concejal Francisco Sanz, quien ha estado apoyando a Marcela desde un principio, se mostró contento de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas minusválidas.

“Hemos llegado a esta instancia gracias a la fuerza de Marcela. Ella le ha dado a conocer a todos los curicanos que los discapacitados tienen derechos que deben ser respetados”, aclaró.

Expresó que con este acuerdo se está restituyendo el derecho de las personas minusválidas de tener libre acceso a los edificios públicos y privados.

“No sólo hay que acordarse de éstas para la Teletón, sino que en toda época del año. El 90 por ciento de las discapacidades son adquiridas en diversas circunstancias de la vida, por lo tanto, hay que tener una empatía especial hacia ellas”, indicó.

BENEFICIADA

Cabe recordar que Marcela Oyarce interpuso una denuncia tras verse impedida de entrar al supermercado por una rejilla que se colocó en la entrada del local. Por esa razón, ha dado una dura batalla por mejorar los accesos para personas minusválidas en esta ciudad.

“Estoy muy contenta, porque podré ingresar sin problemas al local. Esto significa que se están respetando nuestros derechos”, precisó.

Agregó que en ningún momento se buscó una compensación económica, sino que mayor respeto hacia quienes presentan alguna discapacidad física.

“Aún falta mucho por avanzar en la comuna de Curicó. Muchas veces no he podido ingresar a edificios públicos porque no han existido los accesos correspondientes”, enfatizó.