Superintendencia de Educación investigará “castigo” que recibió alumno en Romeral

ROMERAL. La Superintendencia de Educación será la encargada de investigar un episodio que tuvo como protagonista a un alumno de tercero básico del centro educacional Rayenco de Romeral, quien la mañana del pasado jueves producto de un “castigo” fue conminado a retirarse de la respectiva sala con su pupitre, justo en medio de una prueba, debiendo continuar en un pasillo exterior, exponiéndose a la baja temperatura que a esa hora predominaba.

El hecho quedó al descubierto tras la publicación en redes sociales de una imagen donde se aprecia tal escena, la que tras “viralizarse” generó una serie de comentarios, que en general apuntaba a la “falta de criterio” respecto a la determinación, la cual habría sido tomada por el inspector del recinto, tras los datos entregados por la profesora jefe del curso.

“Cuando vi la foto de mi hijo (vía Whatsapp) quería gritar, quería hacer de todo. Lo único que hice fue ir al colegio a pedir explicaciones. Y allá la explicación que me dieron que el niño no había querido escribir rápido y que si lo habían castigado es porque se lo merecía”, indicó la madre del alumno de ocho años, quien a su juicio con dicha medida “se vulneraron los derechos” de su hijo.

“Exigí explicaciones y se lavaron las manos, el director se tiró a enojar”, acotó.

Tras el hecho, la propia apoderada reconoció que evaluará la permanencia de su retoño en tal establecimiento.

“Por el momento no lo voy a mandar a clases”, dijo. Según lo manifestado por la madre, su hijo estuvo en tal condición cerca de “media hora, acaso no más”.

“MALA MEDIDA”

Tras conocer los antecedentes del caso, a juicio del seremi de Educación, Jaime Suárez, desde el colegio se tomó una “muy mala medida”.

“Sacar a un niño por una falta de concentración para terminar una prueba al exterior nos parece que está mal. Se lo hicimos ver al colegio, nos dicen que fue por un breve plazo, pero no importa el tiempo, eso no debería haberse hecho. En eso somos claros no nos perdemos, creo que fue una mala decisión”, dijo Suárez, junto con confirmar que el caso ya está en manos de la Superintendencia de Educación. También la familia de la menor, estampó una denuncia en la Oficina de Protección de Derechos (OPD) del municipio romeralino.

COMUNICADO

Ante “las informaciones aparecidas en las redes sociales”, la dirección del centro educacional Rayenco emitió un comunicado, documento en el cual se refirieron al tema en cuestión.

“Sobre los hechos de connotación de un supuesto maltrato, que involucra a nuestro establecimiento, podemos comentar que esta situación ya ha sido informada al Departamento Provincial de Educación”, quienes habrían verificado que “la circunstancia de la fotografía responde a un hecho puntual, de acuerdo con nuestro respectivo proceso investigativo.

En relación con el hecho ocurrido, dejamos en claro que no es un hecho recurrente en nuestro establecimiento. Junto con asegurar que prestarán “la más irrestricta cooperación” en la respectiva investigación a cargo de la Superintendencia de Educación, desde la dirección de dicho establecimiento se aseguró que se tomaron “las medidas y acciones correspondiente de acuerdo con nuestros principios y valores como establecimiento educacional”.

Junto con ello el texto formula una invitación a quienes “forman parte de nuestra comunidad y que estén realmente interesados en conocer la verdad con claridad sobre los hechos expuestos” para que se acerquen al citado centro educacional “ya que se han visto personas involucradas en algunas de las versiones que se han vertido a través de las redes sociales y que no responde a la realidad, lo que lamentamos profundamente”.

“Manifestamos nuestro absoluto compromiso con nuestros niños y sus familias de seguir velando por su seguridad e integridad y es por ello vamos a redoblar nuestros esfuerzos para la consecución de este propósito”, concluye.