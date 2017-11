Subrayan unión en partidos de la Nueva Mayoría tras figura de Guillier

Punto de prensa. De cara al balotaje agendado para el domingo 17 de diciembre se resaltó, que un eventual mandato del también senador sería el único que podría “darle continuidad” a las “transformaciones sociales” iniciadas por el vigente Gobierno.

Curicó. Dejando de lado las diferencias que hubo en la denominada primera vuelta presidencial, representantes a nivel local de todos los partidos que constituyen la Nueva Mayoría, recalcaron “estar unidos” tras la figura de Alejandro Guillier, de cara al balotaje agendado para el domingo 17 de diciembre. Dicha postura fue dada a conocer durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo en un céntrico restaurant curicano.

La senadora electa, Ximena Rincón; el alcalde de Curicó, Javier Muñoz (ambos de la Democracia Cristiana, DC); el consejero regional, Manuel Améstica (Partido por la Democracia, PPD); el ex candidato a diputado, Boris Durán (Partido Socialista, PS); el secretario político del Partido Comunista (PC) en Curicó, Rodrigo Castro y vicepresidente comunal del Partido Radical (PR), Patricio Correa, aprovecharon la instancia para argumentar el apoyo que bridarán al también senador, quien recordemos ocupó el segundo casillero de las votaciones, por detrás del candidato del conglomerado Chile Vamos, Sebastián Piñera.

Si bien en estricto rigor el trabajo en terreno “ya comenzó”, el despliegue oficial con la respectiva propaganda tendrá su punto de partida el próximo 3 de diciembre. Dentro de los conceptos que más se reiteraron entre quienes tomaron la palabra, se resaltó que un eventual mandato de Alejandro Guillier, sería el único que podría “darle continuidad” a las “transformaciones sociales” iniciadas por el vigente Gobierno de Michelle Bachelet.

En tal contexto, a juicio del alcalde, Javier Muñoz, lo que corresponde es “salir a conversar con la gente y contarle lo importante que es definir entre estos dos mundos, un mundo de la derecha que privilegia el mundo empresarial, el mundo del lucro, el mundo que ya conocimos con (Sebastián) Piñera, cuando la principal ley que sacó fue la Ley de Pesca, que todos sabemos terminó protegiendo a los más ricos del país, versus el mundo de las transformaciones, el mundo del cambio, el mundo donde tenemos a miles de jóvenes estudiando con gratuidad en la universidad y miles de jóvenes más que van a hacer lo mismo”. Se trata, acotó el jefe comunal, de reforzar el desarrollo de “políticas sociales”, construidas “pensando en la gente”.

INVITACIÓN

Profundizando en tal punto, el secretario político del PC en Curicó, Rodrigo Castro, indicó que los partidos de la Nueva Mayoría “han realizado un gobierno de transformaciones” junto a Michelle Bachelet, mientras que el candidato de Chile Vamos, por el contrario, “lo único que asegura” es “retrotraer esas transformaciones”. “No solamente el porcentaje que votó por Guillier está a favor de esas transformaciones, sino que mucha gente que votó por el Frente Amplio”, dijo. Por su parte, el consejero regional, Manuel Améstica, formuló una invitación a todos aquellos “que no quieren a (Sebastián) Piñera” para que “voten por Alejandro Guillier”, resaltando la “unidad que se respira” dentro de quienes conforman el aludido conglomerado político.

EN JUEGO

Por último, el ex candidato a diputado, Boris Durán, indicó que existe un “55% de chilenas y chilenos” que eligieron la “fuerza de centro izquierda” como modelo de transformación de la sociedad, camino que precisamente sigue tal opción. “Eso es lo que está en juego, esa visión de poder seguir realizando transformaciones, como la que se ha realizado en educación, por ejemplo, o finalmente seguir con un modelo mercantil que, según nosotros, ofrece el candidato (Sebastián) Piñera. Va a ser un bonito desafío. Nuestra gente va a salir a la calle, todos los vamos a hacer, porque de eso se trata la democracia, tratar de conquistar a esa gente que no fue a votar o que aún no toma una decisión”, concluyó.