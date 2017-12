Sociedad Protectora de Animales lanza campaña de adopción

Tras ser abandonados. Las personas interesadas deben enviar un mensaje directo a la organización a través de su página de Facebook.

La Sociedad Protectora de Animales San Francisco de Asís está impulsando una campaña de adopción de los casi 200 perros y gatos que se encuentran en el albergue, ubicado en la Alameda Sur, después del paso bajo nivel, y en hogares temporales.

El objetivo de esta campaña es fomentar la adopción de los animalitos que han sido abandonados por sus propios dueños y ser más acuciosos en la búsqueda de hogares ya que a veces no quedan en las mejores manos.

Para esto, la comunidad tiene la posibilidad de enviar un mensaje interno a la página de Facebook de la agrupación en el que se señale “Yo Quiero Adoptar con Responsabilidad” y si quiere un perro o gato, edad del animalito y otras características.

Luego de esta solicitud, se les enviarán fotos de los animalitos que reúnan las características solicitadas y después se realizarán visitas al hogar para conocer las características del adoptante.

Con este proceso, se busca garantizar que el animalito quede en buenas manos y no sea abandonado nuevamente.

Durante esta semana, salió a la luz un grave caso de maltrato, en el que una persona que había adoptado una perrita de una agrupación de Molina dejó que se muriera de hambre y sed.

La perrita estaba en celo y fue encerrada para evitar que quedara preñada. En el lugar en el que la dejó el dueño no tenía agua ni comida.

Si bien ya se hizo la denuncia para que se sancione al responsable, lo que se busca es evitar este tipo de situaciones y resguardar a los perros y gatos que se dan en adopción para que no se vean expuestos a este tipo de aberraciones.

TENENCIA RESPONSABLE

En este momento, en que han surgido diversas protestas por los reglamentos que contempla el Ministerio de Salud en el marco de la Ley Cholito, sobre todo, por los artículos 8, 9 y 32; se busca inculcar en la comunidad la tenencia responsable de las mascotas.

Esto significa que la persona, que adopta un perro o gato, debe procurarle diversos cuidados para su bienestar, techo, agua, comida, controles veterinarios, esterilización o castración, además de paseos diarios.

Es importante que la comunidad entienda de una vez por todas que los animales no son desechables y que no se botan porque hacen destrozos, ladran mucho o, en el caso de las perritas, quedan preñadas.

Al incorporar una mascota a nuestros hogares, ésta pasa a ser parte de nuestra familia, lo que significa que no se le abandona por cambio de casa o porque se sale de vacaciones.

Es mucho lo que nos queda por avanzar como sociedad, sobre todo en la relación con nuestros hermanos menores.