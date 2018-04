Se prolongó plazo para postular proyectos deportivos

En una semana. Las iniciativas se recibirán hasta las 13:00 horas del 28 de abril.

CURICÓ. La Corporación de Deportes dio a conocer que se prolongó en una semana la presentación de proyectos deportivos para postular a fondos municipales concursables para el período 2018 y para lo cual la entrega de bases está disponibles en el segundo piso del gimnasio Abraham Milad, donde también se recibe la correspondiente documentación.

La información señala que el objetivo de estos fondos concursables es asignar recursos a las entidades deportivas en bien del desarrollo deportivo comunal.

REQUISITOS

En este llamado pueden postular todas las instituciones deportivas sin fines de lucro de la comuna de Curicó y que reúnan estos requisitos: tener el certificado de registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos, entregado por la dirección de administración y finanzas del municipio. Ser una entidad activa, con una antigüedad mínima de seis meses.

También se debe demostrar no tener deudas o rendiciones pendientes con alguna entidad pública por lo que durante el año 2019 no podrán postular aquellas instituciones que no cumplan fielmente esta disposición durante el presente año.

INICIATIVAS

Con respecto a las iniciativas a postular, estas deben centrarse en las siguientes temáticas: Recreativas, como son las actividades físicas efectuadas en el tiempo libre, con exigencias al alcance de toda persona, de acuerdo a su estado físico y a su edad.

Formativas.- Donde se instale la puesta en práctica procesos de enseñanza y aprendizaje, a cargo de profesionales de la actividad física deportiva, cuyo objetivo es el desarrollo de aptitudes, habilidades y destrezas para la práctica deportiva.

Competitivas.- Esta temática está enfocada principalmente a la organización de eventos deportivos que obedezcan a la estructura técnica y normas del deporte seleccionados.

Obras Menores.- Tam-bién serán financiadas total o parcialmente los proyectos para obras menores que pretendan implementar o mejorar la infraestructura de las dependencias utilizadas por la institución postulante.

MONTOS MÁXIMOS

Las bases estipulan los máximos a los que se pueden postular en este llamado, las Asociaciones y Agrupaciones Deportivas, pueden postular hasta un máximo de tres millones 500 mil pesos. Los clubes no asociados, lo pueden hacer hasta un millón de pesos y los clubes asociados y/o escolares, hasta 700 mil pesos. Quienes deseen mayor información relativo a los montos y aportes, pueden dirigirse directamente a la Corporación de Deportes, segundo piso del gimnasio Abraham Milad, en calle O´Higgins esquina Montt.

En relación al período de ejecución de los proyectos, su plazo va desde junio a noviembre del 2018, en cuya ejecución habrá un seguimiento y control de lo propuesto, con la finalidad de verificar el desempeño de cada iniciativa ganadora del concurso.

En este proceso de evaluación, intervendrán comisiones de la Corporación de Deportes y del concejo municipal.