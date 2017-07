Se denuncia precaria situación en que joven haitiana y su bebé vivían en Curicó

Apenas 24 días en Chile. En la población Manuel Rodríguez le arrendaron una pieza por 60 mil pesos, que se inundó por las lluvias, húmeda y sin calefacción.

Curicó. Una conmovedora situación fue denunciada a través de redes sociales por un grupo de profesionales curicanos, al enterarse de la precaria situación en que dos hermanas haitianas y una bebé de 8 meses vivían en la ciudad.

Hace aproximadamente 24 días la joven Yolande Anacrayon (23 años), su hermana y su hija Judith (8 meses) llegaron a Chile en busca de mejores posibilidades de vida. En esa línea llegaron a Curicó y en la población Manuel Rodríguez encontraron una precaria pieza por la suma de 60 mil pesos mensuales.

Como aún no encuentran trabajo y, por lo mismo, no pueden acceder a una cédula de identidad, la situación ha sido cada vez más compleja para las hermanas. Con el crudo invierno, las lluvias y el frío, el techo de la pieza en pésimas condiciones mojó completamente la habitación y la bebé ha tenido que estar expuesta a la humedad. A todo esto, se suma que las jóvenes no poseen ropa de invierno, por lo que hasta ayer utilizaban solo sandalias de verano.

Ahí fue cuando vecinos chilenos que observaron la situación denunciaron los hechos. Así, llegaron hasta el lugar profesionales curicanos que rápidamente tomaron medidas en el tema: sacaron a las jóvenes de ahí y encontraron una generosa familia en Sarmiento que facilitó una pieza adecuada para las haitianas hasta que encuentren lugar definitivo. Se consiguió un terreno en la ciudad y hoy se busca la colaboración para instalar una mediagua donde puedan formar su hogar estas hermanas.

¿CÓMO AYUDAR?

Por otro lado, se abrió una cuenta rut para ayudar especialmente a la pequeña Judith de 8 meses con alimento, ropa, pañales y otras necesidades: a nombre de Susana Padilla, Cuenta RUT Banco Estado, 16,128,758-K, correo electrónico para comprobante andregaedo@gmail.com. El teléfono de contacto es +56942935736, de Susa-na Padilla.

Lo más importante, según informaron los profesionales curicanos, es encontrar rápidamente un trabajo para las jóvenes haitianas, con el fin de que puedan lograr independencia y mantener el cuidado de calidad de la bebé. Cualquier ayuda e información se puede entregar a los correos o celular de contacto.