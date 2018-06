Se abre posibilidad de puente mecano para unir Los Niches con Alameda

Reunión. Se hará un estudio para establecer la posibilidad de hacer un puente nuevo y dar respiro a la conectividad desde Los Niches a Curicó.

Curicó. Desde hace años que se ha insistido en la posibilidad de recuperar el puente viejo ubicado al oriente del actual puente Guaquillo, como una alternativa para la circulación vehicular desde la localidad de Los Niches a la ciudad de Curicó.

De hecho hace algunos años se hizo el estudio a la Universidad de Talca, encargado por el ex alcalde de Curicó, Celso Morales, para que analizara la viabilidad de recuperar ese puente y hacerlo, nuevamente, transitable, pero en esa oportunidad aquello no fue posible.

Sin embargo, como todo, con el paso del tiempo y los avances en cuanto a ingeniería y tecnología, se abre nuevamente esta posibilidad.

Fue el propio ex alcalde de Curicó y ahora diputado Celso Morales, quien durante la semana que termina se reunió con autoridades como el alcalde de Curicó, concejales, personal técnico del Ministerio de Obras Públicas y vecinos del sector para que en terreno observaran y analizaran esta posibilidad de reactivar la puesta en marcha de un puente que uniera Los Niches con la Alameda.

Tras varias conversaciones y proyecciones en terreno, las autoridades esbozaron la factibilidad de hacer un puente mecano, pero que dependerá del respectivo estudio de diseño que arroje la factibilidad de un nuevo puente.

Al respecto el diputado Celso Morales, no quiso referirse a lo discutido en esta reunión, pero sí señaló que los técnicos habían revisado el puente existente y no hay nada que hacer porque es muy inseguro, debido al tiempo útil que posee una estructura como esta que no son más de 40 años y el que existe en el lugar tiene más de 60.

POSIBILIDAD TÉCNICA

Sin embargo, esos mismos técnicos del ministerio de Obras Públicas, no se habrían cerrado a una posibilidad técnica más auspiciosa la cual dependerá del estudio respectivo, pero mientras eso sucede y se construye un puente nuevo, la eventualidad de uno tipo mecano, surge como lo más viable lo que entregaría un avance muy importante para descongestionar este sector.

La respuesta técnica debería estar dentro de 15 a 20 días más, pero ya se estaría pensando en esta solución la que habría sido muy bien recibida por la comunidad.

No obstante el diputado Celso Morales, si señaló que “espero que en este nuevo esfuerzo por descongestionar Curicó, nos unamos todo, porque desde hace un tiempo yo he venido trabajando en este tema, y ahora junto al alcalde de Curicó, los concejales, la comunidad, hemos logrado que puedan concurrir las autoridades técnicas y mi llamado es a eso a unirnos, y ojalá que en la próxima reunión estén todos integrados, ojalá que todos los parlamentarios, que nadie se quede abajo con respecto a este tema que nos involucra a todos”, expresó el diputado Celso Morales.