Rodrigo Galilea se suma a la carrera senatorial en el Maule

Candidato a senador. Su principal fundamento es la condición de maulino por años en materia profesional, empresarial y de servicio público. Su domicilio político es Chile Vamos.

Curicó. Una amena charla sostuvo el ex intendente de la Región del Maule, Rodrigo Galilea, con el director de La Prensa, Manuel Massa, donde dio a conocer su decisión de postularse al Senado en los comicios de este año.

Quien fuera intendente regional durante el Gobierno de Sebastián Piñera, precisamente en la Región del Maule, contó que tras dejar ese cargo volvió a la actividad gremial y ocupó la vicepresidencia nacional de la Cámara Chilena de la Construcción. “Me correspondía asumir la presidencia del gremio a partir de marzo próximo, pero he renunciado para asumir con todas mis fuerzas una lucha electoral y alcanzar un cupo en el Senado de la República en representación de esta región, que es mi región”.

En esos mismo términos, expresó que tiene la condición de ser de la Región del Maule. “Soy de los que vive aquí, que mis hijos van a los colegios de la región, que me atiendo medicamente en la región, que he trabajado y me he ganado los pesos en la región. Es decir, conozco la región como la palma de mi mano. En tal sentido siento el derecho de ser candidato de la región y no llegar desde afuera a representarla”, dijo en clara alusión a quienes tienen la representatividad actualmente en la Cámara Alta.

CHILE VAMOS

Aunque Rodrigo Galilea no tiene militancia política, “es claro que mi domicilio político es Chile Vamos”, por lo que formará parte de esa lista en la próxima elección senatorial.

Cabe mencionar que con la nueva distribución electoral, la Región del Maule completa es la circunscripción establecida. Elije cinco senadores, uno más de los cuatro actuales que representan al Maule Norte (2) y Maule Sur (2).

CAMBIO

Rodrigo Galilea se plantea como las nuevas opciones electorales, frente a las condiciones que se presenta hoy, “donde la gente busca nuevas representaciones, más cercanas, más ligadas a la región, que conocen de cerca los problemas, porque los han vivido. Creo que en todo eso, tengo mucho que aportar al servicio público. Siento que hay que asumir esas responsabilidades y estos desafíos nuevos para superar los grandes problemas que tiene el país con la confianza y la credibilidad”, expresó.

Finalmente, su estimación es que puede compartir la lista senatorial con el actual senador Juan Antonio Coloma y el ex alcalde de Talca, Juan Castro. “Porque tenemos que apuntar a una gran votación en la región y lograr el triunfo que la mayoría de la ciudadanía espera”.