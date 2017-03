Roberto Ulloa recibió el primer pago indemnización municipal

Cifra total, se informó, superaría los $ 140 millones de pesos.

El nuevo caso judicial que fue sentenciado por los tribunales contra el municipio curicano por despido injustificado comenzó a cumplirse con la primera cancelación realizada por la municipalidad esta semana en la persona del funcionario municipal, ingeniero agrónomo Roberto Ulloa.

El mencionado funcionario fue despedido desde la Municipalidad de Curicó, recurrió a los tribunales, los cuales determinaron que el despido era injustificado, además que se le adeudaban pagos previsionales.

La información entregada este jueves por el propio afectado por este despido, señala que luego de casi dos años de juicio junto a su abogado José Luis Cisterna y de haber sido sentenciado a su favor, comenzaba a cumplirse lo ordenado por los tribunales al hacérsele entrega de un cheque por casi $ 32.000.000.

PAGO PREVISIONAL

Dijo el ex funcionario que lo que se le canceló esta semana fue solo la indemnización por años de servicio y cuyo pago ya fue retirado del juzgado y se encuentra en su poder. “Lo que no está aún saldado porque fuimos con el abogado José Luis Cisterna a la AFP correspondiente, es la reactualización de los montos que se deben pagar por daños previsionales y para lo cual el abogado de la AFP se va a comunicar con el municipio para solicitar la cancelación de lo que se adeuda hasta este momento lo que sobrepasaría fácilmente los cien millones de pesos a lo que se agrega el pago a FONASA”, señaló.

También se adeuda por parte de la municipalidad, destacó el profesional y ex funcionario municipal, es su sueldo de enero y febrero y marzo, que aún no se cumple, dado que estas remuneraciones siguen corriendo hasta que no se cancele totalmente la AFP, lo que sumando a todo lo sentenciado la cifra que debe pagar la municipalidad en su caso sobrepasa fácilmente los $ 140.000.000.

SIN ACUERDO

El ex funcionario, manifestó que durante más de un año desde que se realizó el injustificado despido y que debió estar cesante, la situación personal se le hizo muy complicada económicamente por las dificultades de encontrar empleo.

Dijo Ulloa, que a pesar que en varias oportunidades trataron de llegar a un acuerdo que fuera positivo para ambas partes no tuvieron respuesta, por lo que debieron seguir adelante con la demanda que finalmente fue sentenciada a su favor con los correspondientes pagos por parte del municipio.