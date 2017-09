Renovación Nacional presentó a sus candidatos a consejeros regionales

CURICÓ. En el Hotel Raíces la directiva de Renovación Nacional, encabezada por su presidente provincial Roberto González, presentó a su candidatos a consejeros regionales, oportunidad en la que también estuvieron presentes el candidato a diputado Hugo Rey Martínez y los candidatos a senadores Rodrigo Galilea y Macarena Pons. También estuvieron el alcalde de Hualañé, Claudio Pucher, concejales de la provincia y representantes de organizaciones sociales.

Roberto González fue el encargado de presentar a los candidatos, destacando el currículum de cada uno de los postulantes, como también a los candidatos a diputado y senadores.

HUGO REY

Hugo Rey Martínez destacó las relevantes condiciones de cada uno de los postulantes a consejeros regionales, dos de los cuales van a la reelección (Isabel Margarita Garcés y George Bordachar) y otros tres que se han atrevido a enfrentar, dijo, un nuevo desafíos en sus vidas.

Aseguró que el equipo de consejeros que presenta RN era el más fuerte que ha logrado conformarse en los últimos años, avalados por la trayectoria de cada uno de ellos, probados en el servicio público, gente transparente y honesta con amplia experiencia lo que no era fácil de conseguir

De igual forma agradeció la oportunidad que se le brinda como candidato a diputado por el Maule Norte lo que junto a los senadores de Renovación Nacional y consejeros les va a permitir formar un tremendo equipo que permitirá junto al ex Pre-sidente Sebastián Piñera dar un gran impulso al desarrollo de la provincia de Curicó y de la Región del Maule y presentar así una necesaria renovación de la política.

RODRIGO GALILEA

Por su parte, el ex intendente y candidato a senador Rodrigo Galilea, calificó como muy importante el cargo de consejero regional y que por ello “RN se ha preocupado de presentar gente idónea para esta función, donde hay dos actuales consejeros regionales y tres desafiantes que tienen una trayectoria profesional y personal adecuada al cargo que van a ocupar”.

Dijo que el consejo regional está llamado a pronunciarse en las más importantes inversiones que deben hacerse en la Región del Maule y a pronunciarse sobre los convenios que deben hacerse con los ministerios más trascendentes del país y que por ello pueden ser de gran ayuda para el intendente regional, sobre todo cuando esta autoridad sea elegida soberanamente.

MACARENA PONS

También intervino en esta presentación la candidata a senadora Macarena Pons, quien resaltó la importancia de la mujer en los desafíos regionales y del país, destacando que no era fácil presentarse a una candidatura pero que veía en la propuesta de Renovación Nacional que habían personas que tenían las capacidades, destacando a las candidatas Isabel Margarita Garcés y Patricia Quezada.

Expresó que estas candidatas serán capaces de representar los anhelos e inquietudes de las mujeres de la Región del Maule que necesitan ser escuchadas y representadas, deseándoles el mayor de los éxitos al igual que a los varones postulantes y juntos lograr superar más de los dos consejeros que actualmente tiene el partido en la provincia.

CONSEJEROS

Los candidatos a consejeros de Renovación Nacional por la provincia de Curicó son: Isabel Margarita Garcés, ex gobernadora de Curicó y actualmente consejera regional y que va a la reelección; George Bordachar, también a la reelección y con gran experiencia de CORE.

A ellos se suman de ese cargo Marcelo Lobos, molinense de amplia trayectoria y ex delegado provincial del Serviu Curicó, donde realizó una importante labor; Pablo Chávez, ex concejal de Rauco, ex candidato a alcalde en esa comuna y Patricia Quezada, profesional de la costa curicana y esposa del alcalde de Hualañé Claudio Pucher, quien tiene una reconocida trayectoria de servicio público en la zona costera.