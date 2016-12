René Cortázar advierte que 2017 “seguiremos frenados”

Bajo crecimiento. El poder de compra de los salarios está creciendo a menos de la mitad que en el año pasado. Un 60% de la gente rechaza las reformas tal como se implementaron.

Curicó. Una clara advertencia en materia económica formuló René Cortázar, en el sentido que el año que se aproxima el crecimiento económico va a seguir estancado. “Seguiremos frenados”, dijo. Una clara advertencia en materia económica formuló René Cortázar, en el sentido que el año que se aproxima el crecimiento económico va a seguir estancado. “Seguiremos frenados”, dijo.

Quien fuera Ministro del Trabajo y Transportes, en lo ocurrido en el año que se va, dijo que en el fútbol nos fue bien al ser bicampeones de América y porque nos acercamos a participar en el próximo mundial de Rusia. No obstante, esas tres palabras: “no hay plata”, es donde hay que poner la atención por parte del país.

Para Cortázar, el crecimiento económico es prioritario y al mismo tiempo, responde acerca de la calidad de la política, y que en la actual situación, los resultados van a seguir siendo negativos, como respuesta de parte de la ciudadanía.

BALANCE

.¿Cuál es su balance del 2016?

- En fútbol estuvimos bien. Ganamos una nueva versión de la Copa América y nos hemos estado acercando al mundial de Moscú. Pero en la economía estuvimos mal. El Banco Central acaba de estimar el crecimiento del año 2016 en 1,5%, o sea un tercio que en el último cuarto de siglo. Eso se traduce en menos empleos. Hoy existen menos ocupaciones asalariadas en el Maule que hace un año. También se traduce en un crecimiento más lento de las remuneraciones. El poder de compra de los salarios está creciendo a menos de la mitad que en el pasado. El gasto del Estado también se ve restringido. Las tres palabras predilectas del ministro de Hacienda son “no hay plata”; tanto cuando le hablan de un reajuste para el sector público como de un mayor gasto social. Tiene razón el ministro. Pero detrás de esta realidad está el bajo crecimiento del país.

- ¿Y su balance de las reformas que ha implementado el gobierno?

- Más que mi evaluación importa la que hace la gente. Un 60% de la gente rechaza las reformas tal como se implementaron. No es que estén en contra de que se haga una reforma tributaria, laboral o educacional. Pero no están de acuerdo con las que han sido impuestas. Eso significa que más de la mitad de las personas que votaron por Bachelet, no están de acuerdo con las reformas que ha implementado.

LO QUE VIENE

- ¿Y cómo se ve el 2017?

- En fútbol espero que bien. Pero en la economía, el Banco Central ha dicho, en su Informe de Política Monetaria de esta semana, que vamos a crecer entre un 1,5% y un 2,5%. O sea, no muy distinto a este año. Eso significa pocos empleos y un crecimiento lento de los salarios.

- ¿Y cómo se ve la situación en términos políticos?

- Es muy difícil hacer predicciones. Cada vez vota menos gente y la relación con los partidos es cada vez más débil. Basta ver los resultados recientes en Estados Unidos, Inglaterra o Colombia. Pero más que hacer predicciones tengo una esperanza. Que reconozcamos que el camino actual de la política no nos lleva para ningún lado. Que tenemos que volver a comprometernos con políticas de calidad, desde el punto de vista técnico, que sean el fruto de grandes acuerdos políticos y sociales. Fue eso lo que nos permitió dar un salto hacia adelante. Es la ausencia de estos ingredientes lo que nos tiene frenados y frustrados.