“Recurriré al Consejo de Defensa del Estado por dineros de Licantén”

Cumplir con deberes. A lo expresado por Reyes, se agrega lo dicho por el concejal Bruno González, quien advierte “abandono de deberes”.

LICANTÉN. “Recurriré al Consejo de Defensa del Estado, CDE, por estas irregularidades que dan cuenta de un déficit de más de 170 millones de pesos en el DAEM de Licantén. El no hacerlo es una falta de deberes que como concejal no quiero incurrir”, expresó Claudio Reyes, tras plantear la situación ante el concejo municipal, donde dijo no haber quedado conforme con la respuesta del alcalde, Marcelo Fernández, “frente a esta delicada situación, donde no hay respuesta de parte de jefe comunal”, expresó.

“¿Dónde fueron a parar esos dineros? ¿En que se ha gastado esa plata? ¿Por qué se ha producido este déficit que informa la Contraloría? Esas son las respuestas que se deben dar a la comunidad de la comuna de Licantén”, agregó Reyes.

En seguida, manifestó que es “faltar a la verdad” culpar a las administraciones anteriores por dicho déficit, cuando estamos hablando que el año 2016 se gastó de más, tal como lo expresa el informe”.

En ese mismo sentido, Reyes expuso sobre el pago abultado de bonos a algunos docentes “que deberán reintegrar”, al igual que el gasto en fiestas, polerones “y algo muy concreto como es el paradero de un notebook que debería estar en el inventario y que es válido preguntar si alguien se lo llevó para la casa”.

SUMARIO

Tras el informe de Contraloría, de acuerdo a lo informado, se procederá a un sumario administrativo a la Municipalidad de Licantén.

A lo planteado por el concejal Reyes, se agregó lo expresado por el concejal Bruno González, quien al respecto dijo: “El informe es lapidario para la administración del alcalde Marcelo Fernández Vilos donde ya nosotros como concejo municipal hacíamos ver nuestra preocupación sobre una variedad de situaciones que nos parecían administrativamente y otras financieramente de los diferentes programas del Ministerio de Edu-cación”.

“Un déficit de $170.747.040 a lo menos al 31 de diciembre 2016, es algo muy grave. Se contrataron muchas más horas de las aprobadas por el Ministerio de Edu-cación, de 38 a 42 horas pedagógicas semanales para básica y media donde se estableció un máximo de mil 234 y existe una brecha mensual de mil 532 horas lo que equivale a $ 460.053.252 para el año 2016 pagados por sobre lo autorizado por el Mineduc”, agregó Gon-zález.

Bruno González, además hizo notar que: “se verificó el pago de bonos a dos docentes del departamento de Educación los cuales resultaron improcedentes por la suma de $ 3.193.410 y $ 2.455.907 los cuales deberán reintegrar los recursos. Falta de llamado a Concurso de los diferentes cargos directivos los cuales están vacantes más de seis meses como lo considera la ley 20.501 como es el Jefe DAEM, Direcciones del Liceo Licantén, Lora y Manuel Avilés de Iloca, todos vacantes hace bastante tiempo”.

Luego el concejal reparó de acuerdo al mismo informe de Contraloría, la contratación de un Coordinador de Educación comunal para el DAEM con un Contrato Código del Trabajo “que cumple las mismas funciones que la Ley establece para el Director Comunal de Educación. Hay una duplicidad de funciones y los costos que significa para el sector don Celin Chiple Yañez con una remuneración de un millón 350 mil pesos mensual desde el mes de abril 2017”.

LAPIDARIO

“Son algunas cosas que considera el Informe -continuó González- donde queda de manifiesto lo mal que ha administrado el alcalde Fernández. De acuerdo a esto veremos cómo concejo, cuáles van hacer las acciones que tomaremos frente a este lapidario Informe de la Contraloría. Queda de manifiesto el abandono de deberes que ha incurrido el alcalde siendo el responsable y sostenedor de la Educación Municipal de la Comuna de Licantén”, expresó finalmente.