Recuperó su libertad mujer que dio muerte y cercenó el cuerpo de su pareja

Beneficio. Imputada cumplió cuatro de los seis años de cárcel a los que fue condenada por este mediático crimen, ocurrido en abril de 2014.

Curicó. En libertad condicional se encuentra desde abril pasado Rossana Valdés Caro, de 38 años, quien recordemos fue condenada a seis años de prisión por matar a su marido, Claudio Muñoz Ramírez, cuyo cadáver fue cercenado y cocinado en una olla por la imputada, hecho registrado el 5 de abril de 2014 en una vivienda de la población San Hilario de la comuna de Molina, y que será recordado como unos de los casos más escalofriantes en la historia policial de nuestro país.

En contacto con diario La Prensa, su abogado Juan Pablo Cárdenas precisó que para recuperar su libertad su defendida debió pasar por varios filtros como la Seremía de Justicia, la Corte de Apelaciones y el consejo técnico de Gerdarmería. “Está gozando de un beneficio intracarcelario. Postuló ya que cumplió con los requisitos que señala la ley”, apuntó. El profesional señaló que la mujer estaría tratando de a poco reinsertarse en la sociedad, la cual la criticó bastante cuando se conoció este caso. “Tengo entendido que ella está bien y acompañada de sus hijos, su familia y, obviamente, rehaciendo su vida, el tema laboral y los asuntos personales”, acotó.“ES UN

DERECHO”

Juan Pablo Cárdenas recordó que la fiscalía solicitó 15 años de cárcel, pero que Rossana Valdés Caro obtuvo una sentencia menor, porque habían atenuantes como cooperación en el esclarecimiento de los hechos e irreprochable conducta anterior. “La pena que solicitó el Ministerio Público era mayor, pero en base a las atenuantes que se lograron acreditar en el juicio, que favorecían a Rossana, es que el tribunal estimó aplicar una condena de seis años. Es un derecho y todos los días tenemos muchas veces otros condenados que lo están solicitando, pues la idea es que la gente pueda volver a reinsertarse y que no vuelva a delinquir”, sostuvo. No hay que olvidar que la imputada declaró, tras ser detenida, que su conducta la generó una fuerte discusión con la víctima por una, supuesta, sustracción de cinco millones de pesos. Además, dijo que cercenó e hizo hervir su cadáver, porque de esa forma no derramaría sangre, según algunas películas policiales que había visto. Obviamente, que la familia del hombre rechazó la condena asignada. En su momento, su padre, Luis Muñoz, afirmó que “es para la risa, me tiene adolorido esto”.