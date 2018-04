Reconstrucción del Santuario El Carmen sigue en veremos

Antecedentes. El tema ahora será analizado jurídicamente por el mismo Gobierno Regional.

No hay caso. Ayer no se llegó a consenso en una sesión extraordinaria de la comisión de Educación y Cultura del CORE que pretendía zanjar las diferencias para aprobar las platas para la reconstrucción del recinto religioso, la cual desde el 2015 está paralizada porque se pagó a la empresa constructora por trabajos no realizados.

En ese contexto, hay consejeros regionales que no están dispuestos a entregar dineros frescos a la obra sin que se aclare antes qué pasó con los recursos gastados en el proyecto original.

En conversación con La Prensa, el CORE de la provincia de Curicó Manuel Améstica dijo que “la comisión decidió pasarlo a un informe jurídico del mismo gobierno regional para tomar una decisión definitiva”.

APOYO AL PROYECTO

La autoridad regional precisó que, junto a los otros consejeros regionales de la provincia, está porque se terminen las obras, pero con todas las cuentas claras.

“Siempre hemos dicho que estamos de acuerdo con sacar este proyecto adelante, pero también queremos un informe jurídico completo. No obstante, hay opiniones de colegas consejeros que queremos que esto pase al Consejo de Defensa del Estado o que también el Gobierno Regional se haga parte en los temas y se judicialice”, apuntó.

Améstica lamentó que se haya borrado con el codo lo que se había escrito con la mano a la hora de aclarar el primer proyecto de la iglesia. “Nos parece todo raro, extraño y queremos tomar una buena decisión y que no haya dificultades al respecto. Me cuestiono el tema, si vamos a aprobarlo de nuevo en las condiciones en que nos está presentando el intendente porque no se respetó al final la decisión que tomó el consejo anterior”, dijo.