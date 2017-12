Rebajan medida cautelar para conductor de fatal accidente

Tras más de seis meses en prisión. A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez ni el Ministerio Público ni el abogado querellante se opusieron al cambio, por lo que el tribunal dio curso a la rebaja, lo que implicó que el imputado se trasladara a su lugar de residencia.

El Juzgado de Garantía de Curicó dio curso a la rebaja de la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre la figura del técnico agrícola, Luis Paredes, quien desde el pasado 29 de mayo permaneció privado de libertad tras ser formalizado por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, a lo que, de manera posterior, fue agregado el ítem de daños.

Ayer, tras petición de la propia defensa de Paredes, se llevó a cabo una nueva audiencia donde se planteó de manera explícita la posibilidad de rebajar la citada medida cautelar, por una menos gravosa, en este caso, un arresto domiciliario total.

A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez ni el Ministerio Público y ni el abogado querellante se opusieron al cambio, por lo que el tribunal dio curso a la rebaja, lo que implicó que el imputado se trasladara de inmediato a su domicilio, camino al sector Los Niches. La correcta ejecución de tal medida será fiscalizada por personal de Carabineros de dicha zona.

VÍCTIMA

Cabe recordar que la colisión múltiple involucró a cinco vehículos, en específico, dos camiones y tres autos menores. Quien sacó la peor parte fue el móvil de la empresa Agrozzi, que era conducido por Luis Alejandro Aravena Canales, quien perdió la vida “casi de manera instantánea” en el propio lugar del accidente. Aravena Canales era el “pilar económico” de una familia constituida además por su esposa (con quien este 2017 iba a cumplir 25 años de matrimonio) y tres hijas, dos de las cuales cursan estudios universitarios.

Entre los antecedentes que fueron incluidos en la carpeta investigativa, figura el informe emanado desde la Sección Investigadora de Accidentes en el Tránsito y Carreteras (SIAT) de Carabineros de Talca, documento que señala que el citado conductor no estaba atento a las “condiciones del momento”, ya que se encontraba en manifiesto “estado de ebriedad”. De hecho, el respectivo test marcó 2.89 gramos de alcohol en la sangre.

DOLOR

El abogado, Marco Rivera quien defiende a la familia de la víctima fatal que tuvo el accidente, reconoció que la decisión de no oponerse a la medida cautelar generó un “natural dolor” entre quienes representa, paso que se dio tomando en cuenta “el probable resultado” que emitirá el Tribunal Constitucional respecto al requerimiento presentado por la defensa de Luis Paredes, lo que daría pie a la ejecución de un procedimiento de tipo abreviado.

De hecho, ayer fue fijada una nueva audiencia, ya sea para cerrar la investigación, lo que daría paso al desarrollo de un juicio, o bien para arribar a un procedimiento abreviado.

“Hay que esperar también lo que en definitiva resuelva el Tribunal Constitucional. Si se acoge el requerimiento (presentado por la defensa de Paredes) podría salir en libertad con alguna pena sustitutiva, pero si no lo acoge, tendría que cumplir por lo menos el resto del año que establece la ley. Por esas razones, nosotros nos allanamos a la sustitución (de la medida cautelar), porque tampoco queda en libertad plena, sino que con arresto domiciliario total”, dijo.

De conseguir un veredicto condenatorio, la familia de la víctima optará por presentar una demanda civil de indemnización a fin de poder resarcir el perjuicio que se generó. “Eso es lo que en definitiva va a poder resarcir en parte el dolor. Comprenderás que la muerte de un padre, de un hijo, de alguien cercano nunca se va a poder pagar con una cantidad de dinero. Lo que se busca es cumplir algunas metas que se habían fijado como matrimonio, que es la educación de sus hijas. Se va a velar para que ellas puedan salir adelante y sacar sus carreras teniendo las herramientas que les permita desenvolverse en la vida”, acotó.

GRAN ERROR

Previo a regresar a su casa, a la salida del tribunal, Luis Paredes Núñez accedió a hablar. Junto con reconocer que se trató de “un gran error”, aseguró que ha tratado de llegar a un acuerdo con la familia afectada. “Fue culpa de uno, eso está claro”, dijo respecto al accidente. También tuvo espacio para compartir algunas “reflexiones” surgidas durante todo el tiempo que debió permanecer privado de libertad en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Curicó. “Tengo 46 años, como que uno va a entrar al segundo tiempo de la vida. Yo tengo cuatro hijos y no quiero que cometan los mismos errores que he cometido yo. Sirve para reflexionar, sirve para cambiar el switch mental. Bueno, yo no aprendí a la buena y tuve que aprender a la mala. Pero igual tengo hartas virtudes, no soy una persona que cree que no va a cambiar. Yo sé que voy a cambiar. Lo voy a hacer por mí. Uno generalmente dice que lo va a hacer por los demás, pero lo voy a hacer por mí ahora”, aseguró antes de retirarse a su domicilio.