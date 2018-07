Radio social en peligro de extinción

Ayuda constante a la comunidad. La emisora se ha caracterizado por ser un mecanismo de conexión entre las personas que viven en Teno, otras comunas y hasta incluso de distintos países, las que por distintos motivos tuvieron que dejar la zona.

TENO. Desde hace varios meses en la comuna de Teno existe una radio de carácter social, la cual está dirigida por José Francisco “Kike” Meléndez, conocido vecino quien luego de una serie de trabas, logró cumplir su sueño de sacar adelante a radioteno.cl. De hecho, sus amigos, Hugo Morales y Fernando Baeza, vieron el potencial que detenta Meléndez, por lo que creyeron en él y decidieron ayudarlo. Después de varias reuniones para coordinar detalles técnicos de la instalación y el lugar físico donde iba a estar emplazada la radio, en septiembre de 2017 radioteno.cl salió definitivamente al aire en la web.

Dicha emisora se caracteriza actualmente por su carácter enfocado en la ayuda social, donde se mezclan además programas de música bailable, recuerdos, rock y pop, además de espacios misceláneos de actualidad y otros abiertos a la ciudadanía, con noticias locales y nacionales, siempre en tiempo real.

REDES

Las redes sociales de la radio están siempre activas y abiertas a la comunidad. De hecho, muchas personas solicitan ayuda o la entregan a través de este medio. Para los interesados en dar una mano, solo es cuestión de buscar la emisora en Facebook o entrar directamente a www.radioteno.cl, desde cualquier parte del mundo, en cualquier dispositivo. Varios han sido los mails que han llegado desde distintos países como Francia, Australia, Argentina, Mexico, Colombia, Perú, agradeciendo a este nuevo medio de comunicación. De hecho, muchos teninos que por motivos de la vida debieron salir de su tierra, gracias a esta radio ellos se sienten más cercanos con su comunidad, recuerdan anécdotas, historias y buenos momentos. Varias veces a la semana José “Kike” Meléndez realiza trasmisiones en directo desde distintas partes de la comuna, lo cual hace aún más interactiva la radio.

AUTORIDADES

“Si bien somos una radio particular y las autoridades no están obligadas a ayudarnos, varias han sido las ayudas recibidas, como por ejemplo, por parte del actual senador de la República, Juan Castro, el cual se hizo presente con equipos, para que la radio mejorara su calidad de trasmisión. También otras autoridades como Wildo Farías, actual concejal de Teno y José Antonio Arellano Lynch, ex intendente de la Región del Maule, todos han dado una mano amiga a www.radioteno.cl, por que se dan cuenta de la linda labor que hacemos por la comunidad y siempre han rescatado eso, que es lo más valorable de nuestra radio. También otras autoridades de la comuna han comprometido su ayuda, pero han pasado más de nueve meses y ésta todavía no llega, es una lástima esta situación, ya que juegan con nosotros. La radio actualmente se mantiene gracias al esfuerzo mío y al aporte voluntario de amigos y algunos locales comerciales de la comuna”, nos comenta José Francisco Meléndez.

RIFA

Como la radio está en números rojos, y los costos fijos son elevados, viéndose en aprietos para llegar a fin de mes, por estos días se está realizando una rifa con 10 premios, para así poder ayudar en cierta forma a cubrir los gastos de la radio. Los números están a la venta en el restaurant “Tin Blan” “Casa Meléndez” de Teno, los cuales tienen un valor de 500 pesos. Esta rifa se sorteará el día 17 de agosto en el propio local, que es uno de los recintos más emblemáticos de la comuna.