Radio Favorita cumplió su primer año de vida

Curicó. Un año de vida es el que festeja durante el presente mes radio Favorita, medio de comunicación asentado en el 89.9 de la Frecuencia Modulada (FM) en la ciudad de Curicó. Dicha instancia fue aprovechada por quienes integran la emisora para agradecer la sintonía dispensada por cientos de personas, que han “enganchado” con la línea que propone, donde la música contemporánea ocupa un sitial de importancia, con locuciones e intervenciones “más breves”, y en lo noticioso, apostando a la capacidad de síntesis.

“Acotamos el tema musical, eso nos ha dado un sello, con una locución más breve, con noticias de diverso ámbito, pero con una editorial bastante objetiva”, subraya sobre tal punto, Mauricio Morales, director y locutor de la radio.

Independiente a los buenos comentarios recibidos, si bien la idea es proyectar la actual línea editorial, Morales agregó que “a medida que puedan incorporar mayores recursos” se sumarán otras temáticas, por ejemplo en áreas como la cultura y la entretención.

“A la fecha la evaluación es muy positiva, hemos recibido mucho cariño por parte de la gente que nos escucha. Cuando empezamos el proyecto, vimos lo que hacía falta, es decir, una radio que tocara más música, donde se hablara menos, lo esencial. También acotamos el tema musical, porque entramos con un abanico más amplio, con distintas épocas y ahora estamos desde el 2000 en adelante, con algunas incrustaciones que son canciones más antiguas, pero que están remozadas en covers con artistas actuales”, agregó.

NUEVO ESTILO

Si bien reconoce que “no es para nada fácil” dar curso a un nuevo medio de comunicación, el locutor, Juan Ignacio Tello, quien se integró en agosto del año pasado a la emisora, valoró la posibilidad de impulsar un estilo, que a su juicio, no se encontraba disponible en el dial curicano.

“Era más fácil tal vez salir con noticias, reclamando por todo, el amarillismo político, pero esto va para otro lado. Lo nuestro es decir disfruta la radio, disfruta la vida, por ejemplo, decir qué bueno que es lunes. La gente tiene suficientes problemas para agregarles más. Eso no quiere decir que la radio no esté ausente de las noticias, pero siempre en síntesis. No explotar el dolor humano a través de las noticias. Nosotros comentamos las noticias, al igual que todas las radios, pero no damos pie para que se haga un show con ellas”, dijo.

Tello está presente todas las mañanas interactuando con sus auditores por intermedio de diversas plataformas, incluyendo el Whatsapp (+569 92 95 91 47) y las redes sociales.