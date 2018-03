“Radio Deportes Condell” volvió al aire

Por la 92.7. En esta nueva generación del recordado programa de radio, los encargados de la conducción son Sergio Manríquez y Jorge Rojas.

CURICÓ. Después de 17 años, este viernes a las 14:00 horas en punto volvió al aire por radio Condell programa “Radio Deportes Condell”, un clásico que llega renovado y con nuevos conductores.

“Nos dimos cuenta que había una inquietud y algo de tristeza por parte de quienes practican otro tipo de deportes que no sea fútbol. Hay campeones nacionales, sudamericanos, panamericanos e incluso mundiales que no tienen la cobertura necesaria, no pueden difundir sus actividades, no nos pueden contar cómo están, cómo les ha ido; o cuando tienen que viajar y necesitan algún tipo de ayuda”, cuenta Sergio Manríquez, uno de los conductores del programa.

Al recoger el sentir de parte de muchos deportistas, quisieron revivir el programa “Radio Deportes Condell” –que se dejó de emitir el 2001- con el objetivo de dar un espacio a todos quienes practican un deporte y tienen algo que contar.

“En Curicó el deporte ya no es amateur, sino que es cada día más profesional y quisimos generar este espacio para que los deportistas de todas las disciplinas vengan a darnos a conocer sus actividades. La mayoría de los programas deportivos que hay en Curicó cubren las actividades de Curicó Unido y hacía falta algo más”, dice Manríquez.

ESPACIO PARA TODOS

Esta nueva generación de “Radio Deportes Condell” está a cargo de los conductores Sergio Manríquez y del profesor de Educación Física y director del Liceo Polivalente Japón, Jorge Rojas.

“La idea es que cada viernes dedicaremos tiempo para dar a conocer las distintas disciplinas, las actividades que tengan durante la semana, pero a la vez trataremos un deporte en profundidad; vamos a invitar a alguien que lo practique y a algún profesor o técnico que nos explique los beneficios, los cuidados que hay que tener, quiénes deberían practicar ese deporte, quiénes no, y todo lo relacionado a ese deporte”, explicó Sergio Manríquez.

RESPETUOSOS DE LA TRADICIÓN

Durante el primer programa de “Radio Deportes Condell”, su conductor explica que quisieron hacer un homenaje y pedir “la posta” a uno de los creadores del espacio, el profesor y gran hombre de las comunicaciones, Juan Osvaldo Farías.

“Quisimos ser respetuosos de la tradición y no apropiarnos de algo que no era nuestro. Entonces fuimos a conversar con Juan Osvaldo Farías y le pedimos una especie de permiso, le preguntamos qué le parece lo que queremos hacer y nos dijo que era fantástico. Por eso lo quisimos invitar a este primer programa, que está dedicado al recuerdo, para que la gente lo vaya conociendo, se vaya insertando y sobre todo que lo conozcan las nuevas generaciones”, puntualizó Sergio Manríquez.

HISTÓRICO

Juan Osvaldo Farías fue uno de los creadores del programa original y en esta primera transmisión fue el invitado principal, junto al concejal Sebastián Matu-rana.

“En la Radio Condell, con mi amigo Augusto Toledo empezamos el año 1954 y cuando la radio cambió de dueño el 2000, o sea, 46 años después, pensamos que ya había cumplido un ciclo y me alejé de la participación en los programas… algo que ahora echo de menos, porque el deporte curicano tiene mucho de que hablar, mucho que decir y mucho que esperar, porque hay capacidad deportiva en los jóvenes curicanos y capacidad directiva en quienes pueden estar a cargo de esto”, dijo el destacado comunicador curicano, Juan Osvaldo Farías.

RADIO

Por su parte, Lorena Sabando, directora de Radio Condell, manifestó que es una muy buena iniciativa retomar algo que siempre fue bueno, “que siempre tuvo éxito. Este programa, antiguamente en la radio estuvo presente en los hitos deportivos de Curicó. Por lo tanto hoy que hemos seguido mucho a Curicó Unido a través de MCU Pura Pasión, también se abre el abanico para el resto de los deportes y una vez a la semana claramente vamos a tener información de todo lo que pasa en el patinaje, en el ciclismo, en la natación, tenis de mesa y en todos los deportes que Curicó está presente y además porque tenemos muy buenos deportistas”, dijo.

La directora de este medio dijo además que “como radio estamos muy contentos de las cosas nuevas que hemos incorporado este año y una de esas alegrías es este gran programa del deporte. Además el día calza perfecto, el viernes de 14:00 a 15:00 horas, donde vamos a contar lo que pasará durante el fin de semana y todo lo que pasó durante la semana