Pudo ser más: $10.695.000 recaudó la Vendimia Solidaria para Bomberos

Institución agradeció de todas formas. A pesar de la gran motivación de los organizadores, la venta de números de rifa no alcanzó a llegar a los 15 mil tickets disponibles.

El cierre de la Fiesta de la Vendimia estuvo marcado por el contexto familiar y solidario en show del escenario central, donde se desarrolló un show infantil, se entregaron los premios de la Rifa Solidaria a favor de Bomberos de Curicó y se presentó el show de magia de Magic One.

A pesar de los esfuerzos desplegados por la organización para motivar a la gente a comprar números, el resultado final de esta Vendimia Solidaria no alcanzó las expectativas que se esperaban. En total, entre la venta de sillas y de números para la Rifa Solidaria se alcanzó apenas el monto de $10.695.000. El problema estuvo en la compra de números para el sorteo, que apenas superó los 4 mil vendidos, cuando había 15 mil a disposición para el público.

Sin embargo, el superintendente de Bomberos de Curicó, Jorge González, se mostró agradecido por este evento y el resultado. “Este es un dinero que no teníamos considerado y por eso quiero darle el agradecimiento a la gente que emprendió esto, al señor alcalde, a los concejales y a la comisión organizadora, que pensó en hacer esta Vendimia solidaria y que fuera en ayuda de los Bomberos. Y también darle el agradecimiento a la comunidad de Curicó, que fue quien estuvo aportando con la compra de números para la rifa y de sillas”.

Ante la baja venta de números para la publicitada rifa, González hizo un análisis calmado: “tenemos que pensar que la Vendimia es una fiesta y la gente anda pensando en otra cosa, no necesariamente en venir a ayudar. Tal vez podría hacer sido mucho mejor, tal vez nosotros pudimos estar más activos, tenemos que pensar que nuestros voluntarios tienen trabajos y no podían venir, pero yo considero que la cifra igual es positiva porque es un dinero que no teníamos considerado y que viene a apoyarnos bastante”.

CIERRE FAMILIAR

Antes de los resultados de la Rifa Solidaria, comenzó el show dedicado a los niños que reunió cerca de las 19:30 horas a cientos de espectadores que fueron bajando a medida que avanzaba la hora.

Se dio inicio con la participación de clásicos personajes infantiles sobre el escenario: Peppa Pig, Minnie, Doki, Barney, La Máscara y Minion, quienes bailaron con los más pequeños.

Entre concursos familiares, muestras de baile y animada participación del público, se dio paso al espectáculo central cerca de las 20:40 horas, con el inicio del show de Magic One, quienes maravillaron al público presente con trucos de magia e ilusionismo de gran calidad. Si bien a esa hora ya estaban cerrando los puestos de comida y artesanías, igual había gente presente que aprovechó hasta el último momento para disfrutar de la fiesta.