Proyecto de las “21 camas” terminado en marzo aún no puede entrar en funcionamiento

Consejera regional. Isabel Margarita Garcés indicó que “es una vergüenza que un proyecto financiado, terminado, y ya listo aún no esté al servicio de los pacientes”, quienes en paralelo deben esperar atención indignamente en los pasillos.

Curicó. Como una “vergüenza” e “impresentable” fue calificada por la consejera regional Isabel Margarita Garcés la situación que se genera en torno al proyecto 21 camas para el Hospital de Emergencia de Curicó, el que se encuentra ejecutado en su totalidad desde marzo pasado, sin embargo aún no puede ser puesto al servicio de la comunidad, ya que todavía no se contrata al personal que allí se desempeñará.

La consejera Garcés, integrante de la comisión salud del CORE, recordó que a mediados del año pasado se realizaron diversas gestiones y esfuerzos para sacar adelante este proyecto, destinando además una inversión de más de 200 millones de pesos, con los cuales desarrollar la iniciativa que tiene como objetivo principal enfrentar la falta de camas para la hospitalización y la atención de los pacientes en centro asistencial curicano.

“La situación es impresentable, indigna, porque tenemos casos de personas que han acudido a urgencia del hospital y han debido incluso permanecer en los pasillos con sus dolencias, 12, 24 y hasta 30 horas de espera, en circunstancias que este proyecto de las 21 camas, y específicamente de su zona de funcionamiento se encuentra culminado desde marzo, pero que aún no pueden ser utilizadas”, agregó.

RECIÉN HOY A

CONCURSO

Sostuvo la consejera, que lo anterior se debe a que no se ha contratado al personal que allí se desempeñará, “y recién hoy se está llamando a concurso para contratar a los funcionarios que allí estarán, en circunstancias que existe un compromiso del Ministerio de Salud que se iba a hacer cargo de este tema, y recién hoy lo está asumiendo, mientras que la necesidad de áreas de hospitalización se mantiene, y con mayor fuerza ahora que viene el invierno”.

Garcés añadió que esta situación “es una vergüenza, aberrante, impresentable, que tras la inversión que se ha realizado, y que luego que todo está listo, no se pueda ocupar, y que la gente siga esperando en los pasillos, lo que a los consejeros de Curicó nos tiene indignados, ya que creo que perfectamente el proceso de contratación pudo haberse realizado en forma paralela y no se hizo, y ahí tenemos un espacios de hospitalización nuevo, sin uso, que no se ocupa, mientras la gente sigue esperando en los pasillos”, reiteró.

HOSPITAL: ESTE MES

Ante esta denuncia, el área de comunicaciones del Hospital ayer señaló que “respecto a la habilitación de 21 nuevas camas para hospitalización informamos que las fases de infraestructura y equipamiento ya están terminadas, faltando entonces concluir la selección y reclutamiento del personal, proceso que actualmente se encuentra en desarrollo. Por lo anterior se estima que las 21 nuevas camas estarán disponibles para el uso de pacientes durante este mes de junio”.