Profesor que enseña matemáticas estuvo con estudiantes curicanos

Lugar. El histórico kiosco de la Plaza de Armas de la ciudad fue el escenario que eligió el docente para compartir sus conocimientos de manera gratuita con la comunidad.

CURICÓ. Motivado con lo que hace se vio al profesor de matemáticas del colegio Juan Salvador College de San Javier, Eduardo Cancino, quien se hizo popular en redes sociales luego de que comenzara a hacer clases gratuitas en las calles de Talca. Ese impulso por educar lo llevó a que ayer estuviera en la Plaza de Armas de la “Ciudad de las Tortas”, donde improvisó una sala de clase al aire libre, bajo el tradicional kiosco. Poco a poco algunos curiosos se acercaron y preguntaron algunas cosas al profesor, quien siempre se mostró muy dispuesto a entregar sus conocimientos. Eduardo Cancino señaló que su intención simplemente es promover la educación. “Por qué criticamos si podemos hacer un aporte. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Ayudar a la gente a que trabaje, interactúe o pregunte lo que no fue capaz de hacer en el colegio”, apuntó. El profesor de matemáticas precisó que a sus clases puede asistir cualquier persona, independiente de su edad. “No solo los niños, sino que los papás también. Porque muchos quieren ayudar a sus hijos, pero no saben cómo. Esta es la opción para aprender un poco, para recordar. Pueden ser adultos mayores que de repente pueden practicar”, dijo.

A LA CAPITAL

El profesor señaló que su viaje por el país continúa y que mañana viernes estará en Santiago, donde le tienen preparada una grata bienvenida. “Voy al paseo Ahumada, porque me van a regalar 500 libros que son de ejercicios y vamos a regalar ese material para que la gente se motive y practique, porque muchas veces tienen que pagar para poder acceder a un libro”, destacó. Consul-tado por sus motivaciones a enseñar en la vía pública, Cancino reconoció estar medio loco, pero feliz. “Estoy loco y mi motivación es que me encanta enseñar. Soy una persona optimista y positiva. Aunque tenga solo una persona, soy feliz, si tengo dos soy más feliz. La cantidad de personas no significa que la convocatoria fue mala, significa que quizás tienen miedo”, acotó.