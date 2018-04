Profesionales venezolanos buscan una oportunidad laboral

Arriendan una casa en Teno. La pareja recalca que los motiva el poder aportar a nuestra sociedad, con los conocimientos que ellos detentan en el área de la salud.

TENO. Buscando una oportunidad para “desarrollarse como personas”, la pareja de venezolanos formada por Joanna García (Médico anestesióloga) y Johan Castro (Licenciado en Enfermería), decidió dar el paso de irse de su natal país, en específico desde el Estado de Falcón, arribando al nuestro, siendo parte de la “legión” que se ha distribuido por distintos lugares del planeta. Se trató de una idea que con el paso de varios meses se fue consolidando, tomando en cuenta la crisis que desde un tiempo a esta parte presenta Venezuela. “Para nadie es un secreto que Venezuela está hundido en corrupción. Con una crisis económica bastante severa, donde profesionales como nosotros, después de tener hasta dos trabajos gubernamentales, tomamos la decisión de dejar nuestro país. Es una medida de desesperación, de presión, ya que por tí mismo no puedes obtener lo que necesitas como persona para poder vivir. Nos vemos en la necesidad y en la obligación de tener que salir”, confiesa Johan Castro, quien tras un breve paso por Argentina, fue el primero de la citada pareja en llegar a Chile. “Yo llegué a fines de diciembre, el 29 de diciembre del año pasado y ella el 26 de febrero”, acota.

¿Por qué el viaje tuvo como destino la comuna de Teno, dejando a sus familias de lado? La respuesta es sencilla y lógica, ya que desde octubre del año pasado, una hermana de Joanna también vive en aquel punto de la Región del Maule. Literalmente reconocen que llegaron “con lo justo”, pero siempre teniendo como norte el poder mejorar sus vidas. Por ahora arriendan una casa que, con lo que disponen y generan, la pueden costear.

TRABAJO FIJO

Por lo mismo, la ayuda que por estos días andan buscando es disponer de un trabajo que les permita de forma legal permanecer en Chile. La pareja recalca que lo único que buscan es poder “aportar a nuestra sociedad”, con los conocimientos profesionales que ellos detentan. Castro señala que pudo trabajar como garzón en Curicó algunos fines de semana, pero que aquel trabajo solo era una vacante provisoria. Por lo mismo, por estos días se han dedicado a “descoronar” frutillas, lo que les ha permitido obtener algunos recursos. Recalca que como pareja están dispuestos, de ser necesario, a transitar por el “camino largo”, siempre con el propósito de ser un aporte para Chile. “Nuestra mejora de vida no es hacer el dinero y salir corriendo a nuestro país, que en realidad está en ruinas, simplemente lo que queremos es intentar contribuir con nuestras profesiones, con nuestra buena formación en el sistema socioeconómico de este país, ya que Chile nos está dando una mano amiga”, dijo. De hecho, también aprovecharon la oportunidad para agradecer el recibimiento y la buena acogida que han tenido, por dar un ejemplo, por parte de José Francisco Meléndez, de radio Teno, quien de manera desinteresada les ha brindado su apoyo.

CAMINO LARGO

Recalcan que lo que buscan “no es una propina”, sino que “algo más fijo” que les permita tener una real oportunidad para consolidarse en nuestro país, para lo cual, como profesionales de la salud que son, implica la “convalidación” de sus conocimientos, en un país que curiosamente necesita de personas con tal tipo de aptitudes. Ello, obviamente, requiere de “tiempo y dinero”, lo que los ha llevado a tener que trabajar, por ejemplo “descoronando” frutillas. “Nosotros esto lo vemos como un medio para nosotros de obtener dinero y poder ir cubriendo las necesidades (…) Es lo que tengo por el momento, lo tomo y lo acepto, la verdad es que mal no nos hemos sentido”, dice García. “Claro, nuestra idea es poder trabajar en nuestra profesión y contribuir a lo social que es tan importante; sería lo ideal, pero si no se puede, porque los trámites son largos, son engorrosos o simplemente, porque uno no los aprueba, entendemos que todo puede pasar, estamos abiertos a todos los panoramas”, agrega. De cara a disponer de alguna posibilidad de trabajo, nuestros entrevistados nos compartieron sus respectivos teléfonos, a modo de contacto directo: +56 934869282, o bien al +56 935557236.