Profesionales a todo terreno ayudan en la costa curicana

Hualañé. Frente a la creciente contingencia dada por los incendios forestales que afectan al país y en particular a la Región del Maule, autoridades locales junto a la Asociación de Profesionales de Curicó (Aprodap) solicitó el apoyo de manera voluntaria de funcionarios de la Salud de Curicó y así el Departamento de Salud envió una comitiva compuesta por médicos, enfermeros, personal de apoyo y TENS a las zonas afectadas.

En el lugar, los profesionales diagnosticaron que entre las principales patologías de salud se encuentran los problemas respiratorios por los gases tóxicos, las quemaduras y las afecciones oculares.

El oftalmólogo cubano Miguel Ángel Basto Carmona mencionó, que participó de estos operativos, manifestó que “en lo personal ante la catástrofe me fue imposible no sensibilizarme frente a la grave situación, por lo que me puse a disposición para brindar mi apoyo como médico oftalmólogo. La Dirección del Cesfam dirigida por Marta Álamos, me dio todas las facilidades y así fuí de manera inmediata destinado a la comuna de Hualañé”.

El puesto oftalmológico se encontraba ubicado en las dependencias de la Escuela de Hualañé, donde también radican otros servicios y el centro de operaciones del Ejército. En este lugar atendieron sin titubear a todos los que se acercaban, principalmente a personal de Bomberos, Ejército, funcionarios de Conaf y voluntarios, quienes se veían afectados por el humo y el fuego, ya que trabajaban directamente en terreno. Entre las afecciones más recurrentes se encontraban cuerpos extraños, quemaduras oculares, traumas y queratoconjuntivitis.

“Es muy gratificante poder aportar a la heroica labor que realizan en estos momentos todos los que de alguna forma arriesgan su vida por el bien común”, dijo Miguel Ángel, quien sin pensarlo, lo haría nuevamente, puesto que se encuentra muy agradecido de este país junto a todos sus colegas de otras nacionalidades.