Presidente Electo ratifica a Pablo Milad como futuro intendente

Curicó. Pablo Milad Abusleme (54 años) fue ratificado de manera oficial como el futuro intendente de la Región del Maule, cargo que deberá asumir el próximo 11 de marzo. Con el anuncio, el militante del partido Evopoli deberá dejar de lado su cargo como presidente de Curicó Unido, e incluso su militancia como socio, club que lo recibió en la Primera “B”, y que lo deja en la máxima división del fútbol profesional chileno. Licen-ciado en Educación Física de la Universidad Tecnológica Metropolitana, además posee un Máster en Fisioterapia y un Doctorado en Rehabilitación Neuropsi-comotora en la Universidad de Barcelona, España. Fue profesor del Máster en Mediación Terapéutica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Padre de dos hijos, Milad hará su estreno en las lides del servicio público y la política, luego que con anterioridad su nombre fue barajado como alternativa, tanto para la alcaldía de Curicó, como asimismo a diputado por el distrito 17. Cabe recordar que en el 2015, Milad postuló a la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), cayendo derrotado ante Arturo Salah. Por intermedio de su cuenta en Twitter, el Presidente Electo, Sebastián Piñera, dedicó algunas palabras al próximo mandamás del Maule. “Bienvenido Pablo Milad, nuevo Intendente por la Región del Maule. Apasionado por el deporte, fue campeón sudamericano y récord chileno en lanzamiento en bala con más de 50 años. En el #GobiernoParaChile se compromete con la misma pasión a trabajar por la región”, dijo.

En conversación con radio Condell, Milad reconoció que el llamado del Presidente Electo, Sebastián Piñera lo tomó “por sorpresa”, más aún cuando se trata de una persona “que no ha estado metido en política, ni ha participado de campañas” de tal naturaleza, quien representa la legitima aspiración de “mejorar este país”. “Me gustan los desafíos, soy una persona de convicciones, soy una persona de trabajo, soy una persona que prácticamente está hecha para el trabajo social y eso es lo que me impulsa. No soy un político”, subrayó. “Cuando me lo propusieron yo dije de inmediato que sí, porque es un deber que yo tengo como persona, como ciudadano, como miembro de una Región del Maule a la que le falta mucho por crecer todavía, donde estamos estancados en muchas cosas, pero lo más importante de todo es que en lo personal siempre me han gustado los desafíos. He sido una persona de sacrificio, de una familia trabajadora que se ha ganado la plata honradamente a través de los años. He trabajado desde niño, sé lo que es trabajar”, acotó. Dentro de los diversos temas que a su juicio deben ser mejorados, la salud tendrá una especial prioridad. Por último, Milad señaló que el trato que sostendrá con quienes representan a cada una de las provincias que forman parte de la región será con el mismo “tono de respeto” que lo ha caracterizado, sobre todo durante los años en que estuvo al mando de Curicó Unido. “En el deporte lo que hay que tener primero es caballerosidad y eso se manifiesta no por un color o una ciudad, sino que se manifiesta en el diario vivir y en el compartir algo que es tan lindo como el fútbol. En ese sentido no creo que se presenten rivalidades, porque siempre he demostrado un equilibrio”, subrayó.