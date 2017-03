Presentaron en San Clemente libro que aborda la historia de la educación sexual en Chile

Talca. Con el fin de presentar su más reciente libro, titulado “Aportes para una historia de la educación sexual en Chile”, llegó hasta el municipio de San Clemente el académico e investigador Leonardo Arenas, representante en Chile de AIDS Healthcare Foundation (AHF), la organización de lucha contra el VIH/Sida más grande del mundo y que está comenzando a instalarse en Chile.

En la oportunidad Arenas sostuvo una reunión con el alcalde, Juan Rojas; y con otros personeros vinculados al ámbito de la salud; para luego participar en un encuentro con directores y profesores de diferentes establecimientos educativos tanto urbanos como rurales de la comuna, con quienes tuvo un largo e interactivo diálogo en el que se abordaron diferentes temas relacionados a la educación sexual que se imparte en Chile.

La visita de Leonardo Arenas a la zona correspondió a una iniciativa de la ONG Coordinadora Nacional de Atención en VIH/Sida, con el apoyo de la Municipalidad de San Clemente.

En diálogo con diario La Prensa, el académico e investigador, precisó que el libro hace un recorrido histórico por los planes y programas del Ministerio de Educación respecto de la educación sexual en Chile, desde el retorno a la democracia, en 1990 hasta el año 2015.

Del mismo modo en el texto se hace un análisis de tres casos surgidos de las Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad (JOCAS), y cuál fue su impacto medial.

TRES ELEMENTOS

“El libro aborda tres elementos que me parecen interesantes. Primero, que efectivamente ha existido la voluntad desde la autoridad de poner en el tapete el tema de la educación sexual, lo que se ha hecho en todos los gobiernos desde 1990 hasta la actualidad. Segundo, es que esta voluntad se ha encontrado con algunas barreras lo que ha llevado a que el tema se transforme en una discusión más política que técnica, es decir nunca se ha profundizado en los problemas que presentan los programas o planes. Y tercero, es que nos hemos dado cuenta de que también existen problemas no solamente de la macro política –en función de decir que la Iglesia o la Derecha es la que pone obstáculos-, sino que también los tenemos en la micro política, es decir que quienes deben hacerse cargo de abordar estas materias, que son los docentes, no están preparados para hacerlo, así como tampoco los padres y apoderados presentan las competencias adecuadas para interactuar con los adolescentes en torno al tema de sexualidad”, recalcó Arenas.

Asimismo hizo hincapié en que desde la Pedagogía tampoco se dan los espacios para hablar de este tema.

“Las materias de sexualidad se ponen en las clases de orientación o de religión, en algunos casos; pero la malla curricular no establece un lugar donde podamos poner estos temas y tener algún contenido mínimo. Ello a pesar que existe una ley –la 20.418-, que establece la obligatoriedad de programas de educación sexual en la enseñanza media, pero el Ministerio de Educación ha sido incapaz de monitorear y fiscalizar que los colegios tengan efectivamente programas de educación sexual”, enfatizó el profesional.

Por último hizo una positiva evaluación de las reuniones y diálogos que sostuvo con autoridades y docentes de San Clemente.

“El alcalde nos manifestó su voluntad de poder avanzar en estos temas en el marco de su gestión, entendiendo que se trata de una zona principalmente rural donde estas materias son bastante complicadas de abordar. En concreto acordamos hacer una actividad conjunta en el mes de mayo venidero, ligándolo con la conmemoración del ‘Candlelight’. Con respecto a los profesores, lo que más me llamó la atención fue que ellos me manifestaron que existe una marcada ausencia de la familia en estos temas, lo que posiblemente también se explica por la ruralidad que presenta la comuna y por la formación que recibieron los padres”, puntualizó Arenas.