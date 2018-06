Presentan denuncia por irregularidades en área de Extranjería de la gobernación

No sigue. A ciudadano haitiano acusado de vender números de atención en la repartición pública no se le renovó contrato.

Curicó. Siguen las repercusiones tras la acusación de que un ciudadano haitiano, que trabajaba como facilitador, vendía números de atención a sus compatriotas para agilizar su proceso de estadía en nuestro país, donde, supuestamente, pedía hasta 300 dólares por persona. Tal como lo había anunciado el miércoles, la gobernadora Provincial, Macarena Pons, se trasladó a las dependencias de la PDI, en calle Rodríguez, junto al encargado del Departamento de Extranjería de la gobernación curicana, el abogado, Juan de Dios Cardemil, a fin de presentar una denuncia por presuntos delitos de carácter penal. Sin embargo, descartó que hasta ahora las diligencias internas hayan arrojado que algún funcionario esté involucrado en los hechos denunciados, pero dijo que era necesario interponer la acción judicial “para que se haga la investigación correspondiente, a través del servicio que corresponde”. “No soy yo la responsable de hacer la investigación, sino que el equipo pertinente y ellos serán quienes tomen la decisión”, apuntó. La gobernadora Provincial de Curicó recordó que, paralelamente, se le solicitó a la intendencia del Maule que realice un sumario para determinar si hay o no alguna responsabilidad funcionaria.

HAITIANO FUERA

En tanto, al principal protagonista de esta historia, el haitiano, Saint Jean Fritz, de 23 años, ya no seguirá prestando servicios en la gobernación. Macarena Pons puntualizó que “él era un facilitador que prestaba servicios de una empresa externa al área de Extranjería. Por lo tanto, desde hoy (ayer) ya no está trabajando con nosotros, porque no se le renovó su contrato”. Tomando en cuenta la gravedad del asunto, el aludido hizo sus descargos en una entrevista que concedió a VLN Radio, donde desmintió la grave acusación en su contra y aludió que algunos de sus compatriotas “inventaron la historia” solo por una cuestión de “envidia”. “Esta cosa es mentira. Mis compatriotas son muy envidiosos. Dicen que yo cobré 300 dólares por visa y yo no entrego visa”, aclaró. El joven extranjero dijo que, incluso, ha recibido amenazas de muerte de personas de su misma nacionalidad. “Me han dicho que me van a matar”, indicó.