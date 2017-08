Posponen reunión con director nacional de los colegios Santo Tomás

Reforma Educacional. La nueva fecha de la cita, que estaba pactada para hoy, se conocerá dentro de los próximos días.

Curicó. En una fecha a determinar se llevará a cabo, en definitiva, la reunión que estaba agendada para hoy entre el Centro General de Padres y Apoderados (CGPyA) del colegio Santo Tomas de Curicó y el director nacional de los colegios Santo Tomás, Jorge Beffermann Rettig. Cabe recordar que dicha instancia sería utilizada para plantear de manera oficial el deseo de la mayoría de los tutores del citado establecimiento curicano, a fin de impedir el anunciado cambio de régimen, de particular subvencionado a particular pagado, que regiría desde el próximo año. Cabe recordar que durante el presente año, la dirección del citado establecimiento informó que, acogiéndose a lo establecido en la denominada Reforma Edu-cacional, pasaría a constituirse en particular pagado, lo que en el papel implicará un alza del actual arancel entre un 70 a un 80%. Según lo manifestado por el presidente del CGPyA del colegio Santo Tomas de Curicó, Rodrigo Constandil Córdova, el pasado viernes, el propio director de dicho establecimiento, Luis Américo Bustamante, le comunicó que la reunión prevista para hoy “no se realizaría”, ya que el director nacional sostendrá durante la presente semana “una serie de reuniones con miembros del propio directorio de la corporación”. Por lo mismo, la nueva fecha de la cita que estaba pactada para hoy, se conocerá dentro de los próximos días. “El director nos dijo que esperaba el miércoles darnos una nueva fecha”, dijo.

MISMAS EXPECTATIVAS

En tal contexto, Constandil aseguró que ello no implicará algún tipo de variación en la postura a la fecha adoptada por los padres, descartando interpretar el anuncio realizado por el colegio como una medida para “dilatar” aquel movimiento. “Nosotros mantenemos las mismas expectativas. Creemos que siempre es bueno que cualquier persona o institución se tome un tiempo más para seguir reflexionando sobre el tema, más allá de que eso sea positivo para nuestra finalidad. Vamos a esperar que nos den la nueva fecha para exponerles nuestros puntos de vista, y ver cuál será la resolución que ellos tomarán”, acotó. Inde-pendiente a ello, durante la semana pasada, el director nacional de los colegios Santo Tomás, Jorge Beffermann Rettig sostuvo una reunión con el secretario ejecutivo de la Reforma Educacional, cita donde también se abordó aquel punto.

ESPERANZA

Si bien en una primera instancia se pensaba que era una medida “ya irreversible”, lo manifestado por diversas autoridades del ámbito de la educación en entrevistas, abrió “una luz de esperanza” en los citados padres. De hecho, la directiva del CGPyA llevó a cabo una consulta interna, en la cual más del 60% de los apoderados respaldó la idea de mantener el actual régimen de particular subvencionado. Tomando en cuenta aquel respaldo, dicha directiva comenzó a gestionar y concretar una serie de reuniones, en las cuales han expresado el sentir de la mayoría de la comunidad del colegio. Por último, Rodrigo Constandil aseguró que no han perdido la “esperanza” que el actual escenario se pueda revertir, más aún cuando la aludida corporación detenta dos colegios en la región (Talca y Curicó) y solo el de la ciudad cabecera norte del Maule pasaría a ser particular pagado, puesto que el de la capital se acogerá a la gratuidad.