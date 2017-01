Por “defecto” suspenden audiencia en el caso “Concejales Viajeros”

Ayer debía desarrollarse audiencia de juicio simplificado, pero se reagendó a causa de que casi todos los imputados no fueron notificados con la debida anticipación.

CURICO. Ayer debía comenzar a escribirse uno de los principales capítulos del caso conocido como “Concejales Viajeros”, sin embargo ello se vio frustrado luego que la audiencia de juicio simplificado debiera suspenderse, y ser reagendada para el próximo mes de febrero, debido a que las defensas de casi todos los imputados plantearan “defectos” en las notificaciones a los involucrados para asistir al tribunal.

Pese a estos “defectos” en la notificación, uno a uno arribaron al juzgado de garantía los 11 imputados -3 concejales, 6 ex concejales, y 2 transportistas- para hacerse parte de la audiencia de juicio simplificado, en la que tendrían las opciones de admitir o no responsabilidades en los hechos de presunto fraude al fisco que se les imputa. También arribaron los 3 abogados querellantes, las representantes del Consejo de Defensa del Estado, y de la fiscalía.

Ante el juez Mauricio Aravena, a las 10:37 horas comenzó la audiencia con la presentación de los intervinientes. Fue en el turno que correspondía a las defensas que estas plantearon de inmediato se suspendiera la jornada, ya que aseguraron que sus defendidos, la mayoría de ellos, solo habían sido notificados con un día de antelación, es decir recién el martes, en circunstancia que la ley determina a lo menos 10 días de anticipación.

Defecto al notificar

De hecho el magistrado revisó la “hoja de ruta” de las notificaciones estableciendo que la mayoría se entregó a los imputados el día 10 de enero, una el 11, y otra el 26 de diciembre, reconociendo el juez “que los oficios, se despacharon oportunamente en la última audiencia, y que no ha sido gestionada la notificación por los órganos encargados”, no quedando claro, qué organismo incumplió, o incurrió en el “defecto” al notificar.

Así, los defensores Juan Pablo Cárdenas, Eduardo Jara, Jorge Reyes, María Jesús Roldán, y Sergio Aguilera plantearon se reprogramara la audiencia, siendo la excepción Sergio Monsalve, defensa del ex concejal Luis Trejo, y del transportista Mikel Cruz, quien solicitó marginarse de este re-agendamiento, y proseguir con la audiencia de ayer, en la que sus defendidos no asumirían responsabilidad, y manteniendo el argumento de inocencia.

No asumir

responsabilidad

Tras un debate y ser reconocido el “defecto” el juez Aravena determinó programar para el próximo 08 de febrero, a las 09:00 horas la audiencia de admisión o no admisión de responsabilidades. Los imputados, al admitir responsabilidad activan el juicio simplificado con las sanciones respectivas, de lo contrario el caso avanzará a la instancia de juicio oral simplificado, en donde los involucrados pudieran ser condenados culpables o absueltos.

Según lo expresaron, la mayoría de los imputados seguirían por el camino de Luis Trejo y su abogado Sergio Monsalve, en torno a no admitir responsabilidad, e intentar demostrar la presunta inocencia en un juicio oral simplificado. Los ex concejales Enrique Soto, Luis Rojas dijeron que optarán por esta línea, no descartándose que lo mismo desarrolle la defensa de los concejales Jaime Canales, Mario Undurraga, y el ex edil Nelson Trejo.

Dilatar procedimiento

En torno al concejal Leoncio Saavedra, y los ex ediles Julieta Maureira y Miguel Ángel Limardo, sus defensas estudiaban aún si sus defendidos admitirán o no responsabilidad. El fiscal Francisco Ávila, por su parte explicó que perfectamente, la audiencia de ayer pudiera haberse realizado “para no dilatar el procedimiento”, pero ello no ocurrió, “porque los imputados prefirieron ocupar un plazo legal, y en eso no tengo mucho que hacer”, precisó.