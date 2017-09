La visita de la Presidenta, Michelle Bachellet a Curicó contempló una inspección a las faenas del que será el futuro hospital de carácter provincial, proyecto cuya licitación quedó en manos de la empresa OHL. Su presidente en Chile, Roberto Durán, también asistió a la actividad, oportunidad donde aprovechó de refirirse a las manifestaciones que, en su momento, llevaron a cabo trabajadores de una empresa subcontratista, esto frente a “incumplimientos de compromisos” de corte laboral. “Está solucionado y si no, está a punto de solucionarse definitivamente. Yo creo que, más que un tema, por parte de la empresa subcontratista hubo una comprensión inexacta de cómo son los procesos de negociación laboral. Se han saltado algunas etapas o no han sido suficientemente rápidos y no han atendido las exigencias de los trabajadores, en el momento que había que atenderlas. Eso ya está resuelto, lo están mejorando y lo van a mejorar”, dijo. “Nosotros podríamos habernos desentendido, pero no es una práctica nuestra desentendernos de los problemas de nuestros subcontratistas. Nos hemos abierto y hemos ayudado a que se generara el diálogo y que se resolviera correctamente la situación”, acotó.