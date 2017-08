Sobrina de Rafael Zamorano Acevedo. Familiar directo planteó una serie de “dudas” que rondan los últimos días de vida del comerciante curicano.

CURICÓ. Con la intención de dar a conocer “su verdad”, la que asegura representa a todas las demás personas que integran su familia, María Soledad Beltrán Zamorano, sobrina del fallecido comerciante, Rafael Zamorano Acevedo, arribó a las oficinas de diario La Prensa, instancia donde profundizó sobre las “interrogantes” y “dudas” que rondan los últimos días de vida de su tío.

Cabe hacer mención que Rafael Zamorano falleció el 31 de enero pasado al interior del Hospital de Emergencias de Curicó, tras haber estado internado por algunos días en dicha unidad. Solo luego de acaecido el fatal desenlace, asevera, se enteraron como familia que semanas antes, en la ciudad de Linares, el comerciante había suscrito un Acuerdo de Unión Civil (AUC), con quien por años fue su chofer.

“Ahí descubrimos que se había mandado el cuerpo de mi tío hacia Santiago, hacia el crematorio. Fue un golpe, para nosotros, fue un balde de agua helada”, acotó. Según María Soledad, su tío no estaba en condiciones de consentir “un acuerdo de tal naturaleza”, más aún cuando tenía una hermana con un principio de Alzheimer y su “principal preocupación y prioridad era ella”.

INFORME



Pero las dudas de la familia no solo quedan ahí, también se extienden, precisamente, a las circunstancias que derivaron en el fallecimiento de Rafael Zamorano. “Pienso que mi tío recibió golpes, pienso que no se le medicó, porque él tenía que tomarse sus medicamentos todos los días, porque tenía problemas al corazón, tenía problemas de presión, que es lo más grave y él tenía una apnea. Puedo enumerarte muchas más enfermedades que él tenía por su edad. Si una persona sale de su hábitat, es una bomba de tiempo”, dijo, respaldando tales palabras con un informe emitido por la médico legista, Vivian Bustos, el que indica que el cuerpo del comerciante presentaba “múltiples lesiones contusas, de diferentes cronologías, que no guardan relación con el fallecimiento”. “Yo creo que la persona que tenía a mi tío no se preocupó de la medicación, ya que era muy vital en ese minuto”, recalcó.

SIN DESPEDIDA

Otro punto que María Soledad lamenta es el no haber tenido la posibilidad de “despedirse de su tío”, ya que a la fecha, luego que, en definitiva, se concretara la cremación del cuerpo, como familia no tienen registro del paradero de tales cenizas.

“Fue nuestro tío por un minuto y después no tuvimos contacto. Supuestamente no tenemos ningún derecho sobre él y somos su única familia directa ¡No hay más familia! A veces siento que me gustaría que hubiera un poco de justicia y que se conociera la verdad. Yo no digo que la otra persona, en este caso la contraparte, no esté diciendo la verdad, pero yo quiero que escuchen mi verdad”, subrayó.

A juicio de María Soledad, a lo menos un año antes de que falleciera, su tío ya no estaba en condiciones de decidir “por sí mismo”, sobre todo en materias ligadas a compras o ventas. “Tengo dudas que lo manipuló, lo supo manipular, porque sabía que estaba enfermo y un psicótico es muy fácil de manipular, y él lo manipuló. Le metió cosas en la cabeza, que nosotros lo íbamos a matar, que lo queramos envenenar, que queríamos su plata, entonces él como una persona adulta y enferma, lo creyó, pero no es así. Esa última semana que estuve con él, el tío conmigo andaba súper cariñoso y afectuoso”, dijo.

LITIGIO

En tal contexto, reconoce que se encuentra en plena vigencia un litigio donde está en juego el patrimonio de Rafael Zamorano, el cual estaría avaluado en cerca de dos mil millones de pesos. Se trata de una instancia donde la cabeza visible de dicha familia es su hermano, Eugenio. “Estamos en un juicio, y estamos viendo, porque esta persona está sacando la posesión efectiva, todo a nombre de él, por el contrato de Unión Civil, por supuesto. Es el proceso que estamos alegando, porque el tío no estaba en condiciones, el tío no estaba en sus facultades”, agregó. Junto recalcar que se trata de una historia donde hay muchas “cosas que no calzan” y donde “hay muchas preguntas sin respuestas”, Beltrán Zamorano hizo hincapié, que una de las razones que explica su decisión de hablar, es para que “esto no le pase a otras personas”. “Lo que nos mueve a nosotros no es el dinero. Nosotros tenemos a todos nuestros hijos ya profesionales”, manifestó.

SIN PARENTESCO

Por último, María Soledad, aclaró que esta persona no tenía ningún parentesco con su tío. “Dijo en el Hospital, cuando retiró el cuerpo de mi tío, ya estando con la Unión Civil, que era primo. Mi tío era una persona que le gustaba mucho comportarse bien y entregar valores. Y con esta persona habían muchas partes en que no se presentaba, por presencia y por todo. Entonces él quedaba al margen en muchas cosas. El tío iba a muchos eventos y para no presentarlo como un NN, al tío se le ocurrió presentarlo como su primo. Y ahí quedó en todas partes como que era el primo y él se jactaba que era el primo de Rafael”, dijo.