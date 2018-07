Piden solución definitiva para “bache” cercano al terminal

Medida. Si bien hace más menos un mes se tapó el “evento” ubicado en calle Maipú, tras las últimas lluvias volvieron las molestias para los conductores.

Curicó. En todo un dolor de cabeza se ha vuelvo el “hoyo” en el pavimento en calle Maipú, ubicado a metros de la entrada al terminal de buses. Debido a esa situación, cientos de choferes de las máquinas de servicios interubanos, taxistas, colectiveros y autos particulares sufren con los daños que se producen en sus vehículos. Para evitarlos, por estos días a los conductores no les queda otra que “hacerles el quite”. Sin embargo, cuando llueve pueden provocar más de alguna molestia a los choferes olvidadizos y, aún más, a quienes no saben de la existencia del evento. Personal de un paradero de buses cercano al sector de ahora más bien “cráter” afirmó que hace aproximadamente un mes taparon el bache, pero que volvió a aparecer “en gloria y majestad” hace dos semanas con las lluvias registradas en la zona central del país. Tomando en cuenta lo anterior, diario La Prensa dialogó con un par de choferes de la línea Tenobus, quienes concordaron en que “ya está bueno de medidas parches” y que “a quienes les corresponda”, de una vez por todas deben hacer un trabajo que perdure en el tiempo.

SOLUCIÓN DE VERDAD

Manuel Cerpa señaló que no sirve de nada rellenar, pues con el peso de los buses siempre habrá problemas. “Sigue peor todos los días. Con el peso de los buses se hace tira ese evento ahí. Hay que cambiar el pedazo completo porque así va a seguir igual no más. Para no tener problemas con la máquina, hay que hacerle el quite no más, tratando de pasar por el lado”, afirmó. Una opinión similar tiene su compañero de empresa Jaime Díaz, quien ironizó con el asunto. “Está bueno así como está, quedó estupendo. Bueno el trabajo que hicieron, qué mejor”, dijo. Ya hablando en serio, el chofer apuntó que “las autoridades deben arreglarlo definitivamente, que quede una cosa bien hecha. Estamos botando plata, haciendo tira las máquinas con los amortiguadores y resortes y quién nos va pagar eso”, reflexionó.