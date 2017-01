“Pediremos que se revise por qué no se formalizó antes de las elecciones al alcalde Javier Muñoz”

Por las formalizaciones. El ex jefe comunal y ex candidato a la alcaldía dijo que varias son las situaciones que llaman la atención y en torno a algunas de ellas, el Ministerio Público tendría que dar una explicación.

CURICÓ.- El ex alcalde y ex candidato, Hugo Rey Martínez rompió ayer el silencio para referirse a la próxima formalización por presunto fraude al Fisco a la que será sometido el jefe comunal Javier Muñoz. Además dijo que encuentra reuniendo los antecedentes respectivos para llevarlos ante Fiscalía Nacional, con el objetivo se entreguen respuestas sobre por qué se llega a esta instancia ahora, tras un proceso eleccionario y no antes, como debió ser.

Rey Martínez en conferencia de prensa se refirió a la audiencia que se desarrollará el jueves 26 de enero, en que se formalizará investigación en torno a tres ex concejales, un concejal en ejercicio, dos transportistas y el alcalde Javier Muñoz. Sobre ello, dijo el ex jefe comunal, “llama poderosamente la atención que en otras comunas la fiscalía sí haya podido formalizar la investigación antes de las elecciones y acá no”.

SOSPECHOSA

“Como dijo un humorista ‘sospechosa’ la situación, porque acá los hechos son graves: tuvimos que esperar que pasaran las elecciones, y ahora recién formalizar, en circunstancias que estos hechos, lo reconoce el propio alcalde, se sabían de hace mucho tiempo, con lo que se nos revela otra situación seria, en cuanto a que si el alcalde sabía, porque no lo denunció ante organismos como Contraloría, Fiscalía, o a lo menos Control Interno”, añadió.

Añadió Rey Martínez que el alcalde en sus descargos ante la comunidad (realizados en conferencia de prensa el día jueves) habla de presiones “pero no aclara de quién, ni a quién presionaron, por lo que cabe la interrogante sobre si esas presiones influyeron para que no lo formalizaran antes de las elecciones, o si esas presiones fueron para que lo formalizaran solo después de ellas, como ha ocurrido en esta ocasión”.

AVERGÜENZA A

LOS CURICANOS

“Todo esto deja a Curicó en muy mal pie y especialmente al municipio, ya que si el año pasado teníamos a todo el concejo formalizado, ahora se suma el alcalde con lo que se completa el equipo, situación que por lo demás avergüenza a los curicanos”, dijo Rey, agregando que “dentro de todo esto sigue llamando la atención, por qué el Ministerio Público no actuó como sí lo hizo en otras comunas, incluso acá en nuestra misma región”, reiteró.

Por lo anterior el Ministerio Público debe dar explicaciones, “de por qué no actuó con la misma vara, situación que pudiera constituir claramente intervencionismo electoral, e incluso corrupción y por ello vamos a solicitar a la unidad anticorrupción de la Fiscalía Nacional para que se revisen estos antecedentes y se investigue en profundidad por qué en la Región del Maule se mide con varas distintas cuando hay personeros de oposición, a cuando hay personeros de la Democracia Cristiana”.

RED DE PROTECCIÓN

Por ultimo, Hugo Rey recordó que “lo dijimos en la campaña: aquí había una red de protección en torno al alcalde y todo esto nos termina por confirmar, pero nos llama a la preocupación que un organismo como la Fiscalía pudiera estar involucrada y ante ello la unidad Anticorrupción debe actuar, debe investigar cada uno de estos hechos, porque a simple vista, como dijo un humorista, por lo menos sospechosa, es la situación”, puntualizó señalando.