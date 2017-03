PDI no ha recibido la orden de arresto a Javier Muñoz

CURICÓ.- La Policía de Investigaciones, PDI, no ha recibido la orden del Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, para proceder al arresto del alcalde Javier Muñoz. Así lo confirmó ayer en la tarde, al ser consultado por este diario, el jefe de la Prefectura de Curicó, subprefecto Hugo Ruiz González. “Nosotros no tenemos ninguna orden en contra del alcalde de Curicó”, respondió.

El jefe policial explicó que en general, cuando hay resoluciones judiciales de este orden, “hay un lapso en que se dicta esa resolución donde las partes pueden apelar, en ese caso ya no son tres o cuatro días, sino hasta una nueva fecha. Avanzados esos días ya tendríamos una orden y un plazo para proceder a realizar el arresto”, precisó como respuesta general y no en particular del caso que afecta al alcalde de Curicó.

Se desprende de las palabras del subprefecto Ruiz, que luego de una resolución judicial donde se indica la orden a la PDI, debe haber otra orden específica para el procedimiento policial, que hasta el día de ayer no estaba en poder de esa policía.

DESFASE

Consultado al respecto, el abogado José Luis Cisterna, que representa a los demandantes Irene Cortés y Roberto Ulloa, muy escuetamente dijo no tener conocimiento respecto en qué situación está la orden que debe emitir el tribunal a la policía. “Generalmente hay un desfase entre la resolución del tribunal y la orden específica a la policía, cuyo desfase podría ser de uno o dos días”.

Respecto a la causa, el abogado Cisterna expresó que “sigue el procedimiento judicial que corresponde, hasta que se pague lo adeudado…”.

El profesional se excusó de seguir conversando al respecto por tener que asistir a una reunión de trabajo en esos mismos instantes en que conversaba con La Prensa.

DEMANDANTE

Por su parte, la demandante Irene Cortés Fuenzalida, ex directora del DAEM Curicó, quien ha sido favorecida por la justicia, a que la Municipalidad le pague la indemnización que se acerca a los 600 millones de pesos, dijo ayer que “estoy muy tranquila, esperando que se dé cumplimiento a las resoluciones judiciales de todas las instancias que culminó con la de la Corte Suprema ya hace varios meses”.

Dijo que no agregaba ningún otro comentario sobre el juicio mismo, “porque todo eso está en manos de mi abogado, a quien hay que remitirse”.

Al margen de lo anterior, Irene Cortés resaltó que en Chile existen las leyes que hay que respetar y acatar por todos los ciudadanos, “sin excepción” y que para ella resulta muy importante “el respeto a los trabajadores y funcionarios en cualquier instancia en que se desempeñen. Nadie puede estar por sobre las leyes”.

SIN EFECTO

En lo que respecta al caso de Roberto Ulloa, tras el depósito de $ 31.127.016 en el Tribunal Laboral, se dejó sin efecto la orden de arresto que por esa causa pesaba contra el alcalde Javier Muñoz. Ese monto corresponde a la indemnización por despido injustificado.

No obstante, lo anterior corresponde hacer hoy el cálculo de lo que se le adeuda al funcionario despedido por concepto de pagos previsionales. El monto que resulte de ese cálculo deberá ser pagado en fecha próxima por el municipio. Se estima que esa nueva cifra superará los cien millones de pesos.