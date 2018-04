Pavimentan sector de histórica población en Molina

MOLINA. Vecinos agradecieron gestiones de la alcaldesa Priscilla Castillo para concretar obras con más de dos mil 300 metros cuadrados de asfalto.

Ante la presencia de vecinos, familiares y autoridades de la Municipalidad, se inauguró oficialmente el pavimento de la Villa Estadio en el sector de Casa Blanca, en Molina.

Se trata de un proyecto ejecutado por la empresa Constructora D&V Ltda., teniendo las obras terminadas una superficie total de dos mil 332 metros cuadrados de asfalto y 501,2 metros de longitud.

Para ello, se gestionó en la modalidad de pavimento participativo; sin embargo, dado que la Región del Maule fue declarada zona de catástrofe, los habitantes del lugar no tuvieron que desembolsar dinero, ya que el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) fue quien corrió con el financiamiento, totalizando la suma de 104 millones 560 mil pesos.

En la ceremonia, los presentes dieron el vamos a los festejos de la mano del ballet folclórico “Sentimiento Chileno”, compuesto por niñas y jóvenes de la turística ciudad, quienes hicieron gala de sus mejores pasos y sacaron a bailar a los entusiastas pobladores e incluso a la alcaldesa, Priscilla Castillo.

ALEGRÍA

La jefa comunal agradeció la invitación de la comunidad hacia el equipo municipal para celebrar este hito y expresó que “estamos muy contentos de poder ayudar, de alguna manera, cambiar la vida de las personas mediante esta obra. Antes, los vecinos tenían que salir a la tierra y al barro, pero hoy vimos que hasta bailaron cueca sobre el cemento”.

Además, se resaltó el trabajo sostenido que ha desarrollado la autoridad junto a los representantes de la población. “Nos sentimos muy orgullosos por los logros que hemos conseguido junto a los dirigentes y la comunidad, hicimos un trabajo con el Gobierno también con la finalidad de obtener los recursos para el asfalto. Agradezco la invitación de los vecinos para compartir esta alegría”, comentó la alcaldesa.

Por su parte, Hernán Ramírez, presidente de la Junta de Vecinos, narró parte de lo que fue el largo camino para conseguir el tan ansiado pavimento. “Esto no fue de la noche a la mañana, desde 2009 luchamos por este proyecto, pero las autoridades siempre me rechazaban. Yo sabía que en cualquier momento tenía que resultar y, conversando con la señora Priscilla, ella me dijo que sí era posible”, reveló.

El dirigente también reconoció que “esto era lo último que me propuse hacer antes de morir y se lo dije a los vecinos. Para mí, esto fue una oportunidad tremenda de mejorar la vida de las 38 familias que estamos acá. Me siento con el pecho hinchado, porque pese a ser prácticamente analfabeto, seguimos siempre trabajando y los resultados están ahí”.

Reafirmando su testimonio, Elizabeth Valenzuela, secretaria de la organización vecinal y habitante del lugar desde hace 11 años, indicó que “hemos luchado harto para conseguir la pavimentación. Don Hernán tocó muchas puertas y estamos agradecidos de él. La verdad es que, desde que iniciamos el grupo, han pasado alcaldes y otra alcaldesa que, a mi parecer, nos falló; no recibimos el apoyo que sí sentimos de Priscilla Castillo”.

En tanto, otro de los propietarios del lugar, Mario Leiva, no escondió su felicidad. “Imagínese, es un orgullo para todos. Viajé desde Vichuquén para la ceremonia, porque no quería perdérmela. A partir de ahora, será más fácil la vida con el pavimento, quiero darle las gracias a la alcaldesa y al presidente de la Junta de Vecinos”, dijo.

Tras el corte de cinta, las calles y pasajes de la Villa Estadio fueron finalmente abiertas al público, comenzando así una nueva era para los habitantes de la localidad.