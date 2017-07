Parlamentarios UDI se refirieron al rechazo del informe Comisión Sename II en la Cámara de Diputados

Continúa la polémica ante la figura de Javiera Blanco. “Es vergonzoso e indignante que los parlamentarios de la Nueva Mayoría hayan privilegiado proteger la ineficiencia, la indiferencia, la negligencia y el abandono de los niños más vulnerados de Chile”, aseguró Celso Morales.

Curicó. Tras conocerse que la Sala de la Cámara de Diputados rechazó el informe de la Comisión Investigadora Sename II, las reacciones no se hicieron esperar. Fue así como el senador de la Región del Maule, Juan Antonio Coloma, señaló que “durante muchos meses los chilenos fuimos muy golpeados por las informaciones que nos llegaban de los abusos en el Sename. Niños y niñas que habían muerto, otros más que habían sido violentados, otros abandonados y no cabía duda que las condiciones del Sename no daban para más”.

En esa misma línea el parlamentario agregó que “por eso todos miramos con buenos ojos que la Cámara de Diputados estableciera una Comisión Investigadora. Incluso vimos que las conclusiones preliminares de esa comisión transversal, era denunciar muchos de los casos, proponer ideas y también plantear responsabilidades de las personas que habían estado en la conducción de Sename. Lo increíble, lo sorprendente, lo indignante, es que al momento de votar en la sala esas conclusiones, por tanto de darle validez jurídica, lo que ha ocurrido es que la Nueva Mayoría, obviamente llamada por los ministros, votaron en contra de las conclusiones que ellos mismos habían dictado”.

“Creo que esto es la peor señal que uno puede dar. Yo me pregunto qué pasa con los niños, qué pasa con las investigaciones que se hicieron; al final nada importa, por un cálculo político con tal de proteger a autoridades que estuvieron en el Sename. Simplemente se rechaza un informe que explicaba cuáles habían sido las irregularidades, las dramáticas alteraciones en las vidas de los menores y que buscaban políticas públicas nuevas y responsabilidades”.

Finalmente, el senador Coloma indicó que “ahora todo ha quedado en cero. Nada más que por un cálculo político respecto de un tema que jamás debería politizarse como son los niños de Chile. Esta es la peor señal que la nueva mayoría está dando a nuestro país”.

“PRESIONES

DE LA NM”

Por su parte, el diputado Celso Morales, calificó como “indignantes” y “vergonzosas” las presiones ejercidas desde el gobierno para que los parlamentarios de la Nueva Mayoría rechazaran el documento y así exculpar a la ex Ministra de Justicia.

Y es que en el informe –que inicialmente contó con el apoyo de parlamentarios de la Nueva Mayoría- se establecía la existencia de “negligencia inexcusable” por parte de la ex ministra Javiera Blanco, hecho que habría motivado un intenso lobby por parte del Ejecutivo para blindar a la ex jefa de la cartera de Justicia.

Lamentablemente, explicó el parlamentario, “hay personas que decidieron votar protegiendo políticamente a personas que son culpables y responsables de la situación que aún siguen viviendo miles de niños y niñas en los centros del SENAME a lo largo y ancho del país”.

“Es vergonzoso e indignante que los parlamentarios de la Nueva Mayoría hayan privilegiado proteger la ineficiencia, la indiferencia, la negligencia y el abandono por parte del gobierno y sus personeros políticos hacia los niños más vulnerados de Chile”, alegó el diputado Celso Morales, quien además sostuvo que “hoy es un día negro para los niños vulnerables. Habíamos esperado que este informe, que fue discutido y consensuado en conjunto con los parlamentarios de la Nueva Mayoría, ahora todos votan en contra o se abstienen producto de las presiones indebidas que ha hecho el gobierno para blindar a autoridades políticas”.

En ese sentido, el legislador afirmó que “los niños son quienes pierden hoy. Esta vergüenza tendrá que explicarla el gobierno y sus parlamentarios a las miles de familias de niños que están en el Sename. Este gobierno ha cerrado los ojos, ha escondido la cabeza y ha ocultado su responsabilidad”.