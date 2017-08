Padres plantearán mantener el actual régimen a director nacional de los colegios Santo Tomás

Reforma Educacional. La mayoría de los apoderados no quieren que dicho establecimiento pase a ser particular pagado, ya que en el papel aquello implicaría un alza del actual arancel entre un 70 a un 80%.

Curicó. Para la tarde del lunes 21 del presente mes fue fijada la reunión que sostendrá la directiva del Centro General de Padres y Apoderados (CGPyA) del colegio Santo Tomás de Curicó con el director nacional de los colegios Santo Tomás, Jorge Beffermann, instancia donde se planteará de manera oficial el deseo de la mayoría de los tutores del establecimiento de la ciudad de las tortas, a fin de impedir el cambio de régimen, de particular subvencionado a particular pagado, desde el próximo año. Cabe recordar que durante el presente año, la dirección del citado establecimiento informó que, acogiéndose a lo establecido en la denominada Reforma Educacional, pasaría a constituirse en particular pagado, lo que en el papel implicará un alza del actual arancel entre un 70 a un 80%. Si bien en una primera instancia se pensaba que era una medida “ya irreversible”, lo manifestado por diversas autoridades del ámbito de la educación en entrevistas, abrió “una luz de esperanza” en los citados padres. De hecho, la directiva del CGPyA llevó a cabo una consulta interna, en la cual más del 60% de los apoderados respaldó la idea de mantener el actual régimen de particular subvencionado. Toman-do en cuenta aquel respaldo, dicha directiva comenzó a gestionar y concretar una serie de reuniones, en las cuales han expresado el sentir de la mayoría de la comunidad del colegio. Para la tarde del lunes 21 del presente mes fue fijada la reunión que sostendrá la directiva del Centro General de Padres y Apoderados (CGPyA) del colegio Santo Tomás de Curicó con el director nacional de los colegios Santo Tomás, Jorge Beffermann, instancia donde se planteará de manera oficial el deseo de la mayoría de los tutores del establecimiento de la ciudad de las tortas, a fin de impedir el cambio de régimen, de particular subvencionado a particular pagado, desde el próximo año. Cabe recordar que durante el presente año, la dirección del citado establecimiento informó que, acogiéndose a lo establecido en la denominada Reforma Educacional, pasaría a constituirse en particular pagado, lo que en el papel implicará un alza del actual arancel entre un 70 a un 80%. Si bien en una primera instancia se pensaba que era una medida “ya irreversible”, lo manifestado por diversas autoridades del ámbito de la educación en entrevistas, abrió “una luz de esperanza” en los citados padres. De hecho, la directiva del CGPyA llevó a cabo una consulta interna, en la cual más del 60% de los apoderados respaldó la idea de mantener el actual régimen de particular subvencionado. Toman-do en cuenta aquel respaldo, dicha directiva comenzó a gestionar y concretar una serie de reuniones, en las cuales han expresado el sentir de la mayoría de la comunidad del colegio.

CARACTERÍSTICAS

Quien ha encabezado tales citas ha sido el presidente del CGPyA del colegio Santo Tomás de Curicó, Rodrigo Constandil, quien recalcó que tal establecimiento está constituido más bien de familias de “clase media”, el cual hace un “gran esfuerzo” por tener a sus niños ahí. De hecho, agregó que un 30% del alumnado está catalogado como “vulnerable”, y a lo menos un 20% más no tendría la posibilidad “de poder pagar” este aumento de arancel. “La verdad es que la mayoría de los apoderados no nos queremos cambiar, estamos conformes con la educación que nuestros hijos están recibiendo, con la infraestructura que tiene ahora después del terremoto que está bastante buena, con los profesores en general, pero no pueden tener una carga económica tan grande en sus presupuestos”, dijo.

COMPLEJIDAD

Constandil reconoce que se trata de un tema “complejo”, por la incertidumbre que ha generado, que se ve reflejada, por ejemplo, en otros establecimientos. Como muchos de los padres “andan buscando alternativas para sus hijos”, las “largas filas” ligadas a dicho proceso, que se han presentado en otros recintos educacionales, no se han hecho esperar. De todas maneras, asegura que no han perdido la “esperanza” que el actual escenario se pueda revertir, más aún cuando la aludida corporación detenta dos colegios en la región (Talca y Curicó) y solo el de la ciudad cabecera norte del Maule pasaría a ser particular pagado, puesto que el de la capital se acogerá a la gratuidad. “El tema es complejo, pasa hoy en día, en un gran porcentaje por la voluntad del sostenedor, en este caso la Corporación Santo Tomás. Ellos que tienen ocho colegios a lo largo de todo Chile, han decidido seguir como subvencionado cinco de ellos, que se acogen a la gratuidad y los otros tres, pasarían a particular pagado y ahí es donde está nuestro colegio de Curicó”, subrayó. A la fecha, la directiva del colegio ha sostenido reuniones con el director provincial de Educación, Claudio Ruz, con los diputados Celso Morales y Jaime Bellolio y con el secretario ejecutivo de la Reforma Educacional, Andrés Palma.