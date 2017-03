“Obras estadio ANFA ad portas de entregarse a la comunidad”

Están avanzadas en más de un 90% y se han ejecutado todos los trabajos comprometidos en el proyecto original.

Curicó. El consejero regional Manuel Améstica dio declaraciones en el diario La Prensa que generaban incertidumbre respecto de la concreción del proyecto del estadio ANFA. Estas fueron desmentidas tajantemente por el Secretario Comunal de Planificación Sergio Celis, quien en terreno, acompañado por el concejal Sebastián Maturana, demostraron que las obras están a punto de ser culminadas y acordes al proyecto original.

El consejero Améstica, entre otras afirmaciones, dijo que “se han realizado trabajos en el estadio (ANFA) que no estaban contemplados y ahora faltan recursos para termilarlos”. Pero también afirmó que: “Yo no confío mucho en la Municipalidad de Curicó cuando lleva acabo este tipo de readecuaciones y lo digo con mucha seriedad porque tenemos el caso de la Iglesia El Carmen, que por responsabilidad del municipio está desgraciadamente sin terminarse”.

RESPUESTA

“Estoy desconcertado por las declaraciones del consejero Améstica sobre el estadio ANFA. Es absolutamente falso. Quiero ser respetuoso pero no sé si el no entendió, o tiene mala memoria, un problema de comprensión o tiene mala intención, porque estuve una hora con él explicándole la situación del estadio y le dejé muy en claro que el proyecto que se está ejecutando es el original, tal como se aprobó, aquí no hay nada que no se hubiese contemplado”, enfatizó Celis.

Dijo que en el estadio ANFA se están invirtiendo 1.870 millones de pesos aprobados por el Consejo Regional. Las obras se ajustaron a ese presupuesto y no hay malversación ni situaciones que no corresponden.

“Disminuimos la altura de la malla porque estaba exagerado a tres metros y ese saldo a favor nuestro se compensará con otras obras. Ese trámite se está realizando y es lo que ocurre en muchas obras. Insisto que el proyecto es el mismo, el original y lo que se pidió como aumento de obra es un ofrecimiento del consejo regional a los dirigentes de ANFA. Les ofrecieron 400 millones pero eso implicaba hacer un nuevo proyecto, por eso optamos por un aumento de obra menor, de 180 millones, pero que está aún en el análisis, no se ha aprobado en el Gobierno Regional”, aclaró.

LAMENTA

Celis agregó también que es lamentable que el consejero diga que no tiene confianza en el municipio de Curicó, “porque aquí han trabajado muchos profesionales. Se hizo una gestión participativa, donde los dirigentes de ANFA también aportaron. Esto no tiene nada que ver con la iglesia El Carmen, porque en ese caso, en la gestión del anterior alcalde, se hizo un proyecto incompleto. Aquí se está haciendo gala de una desinformación que me sorprende porque le he explicado con lujo de detalle y sale con declaraciones totalmente opuestas. Me siento apuñalado por la espalda”.

CONSTRUCTORA

Por su parte Paulo Arellano, profesional residente de la constructora Proessa dijo que las obras se han ejecutado tal cual como indica el proyecto y las especificaciones técnicas.

“Se construyeron tres módulos con cuatro camarines cada uno, más enfermería, una sede social, camarines de árbitros, baños públicos, caseta de transmisiones, marcador electrónico, gradería, tres portales de acceso, planta elevadora de aguas servidas, cancha de pasto sintético, entre otros. Tenemos más de un 90% de avance de la obra y estamos enfocados en salir en el plazo que es el 17 de abril para la entrega”, dijo.

Por su parte el concejal Sebastián Maturana, presidente de la comisión de deporte, dijo que esta obra es un gran beneficio para los curicanos. “Doy fe que acá no hay una casa construida como dice el Consejero y deberían hacerse asesorar o conversar conmigo en particular, para informarle mejor y que no se preste para malos entendidos”.

ANFA

El presidente de ANFA Claudio González dio las gracias “al alcalde Javier Muñoz y a los consejeros regionales, porque este ha sido un sueño que estamos cumpliendo. No queremos que este proyecto que es tan importante para nosotros, se vea opacado. Hemos tenido muy buena disposición de todas las autoridades y ahora estamos a la espera de los 180 millones de pesos que los consejeros nos prometieron”.