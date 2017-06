“Nuestro Gobierno cumplió con sus compromisos y ahora volveremos a cumplir lo que prometemos”

En su visita por el Maule. El ex presidente habló con diario La Prensa sobre educación, salud, pensiones dignas, crecimiento económico, delincuencia y otros temas, haciendo de paso, fuertes críticas al Gobierno de Michelle Bachelet.

CURICÓ. Con miras a las elecciones primarias que se realizarán el domingo 2 de julio en todo el país, el precandidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, estuvo este sábado de visita en la comuna de Curicó, donde a primera hora se reunió con agricultores de la zona para tratar los diversos temas que preocupa al sector, como el significativo aumento del delito de abigeato y la Reforma al Código de Aguas.

Luego de eso, llegó hasta nuestras oficinas para conversar de los planes de gobierno que implementaría de ser electo Presidente en las elecciones del 19 de noviembre, invitando en primera instancia a los ciudadanos de la Región del Maule a votar en las primarias que se desarrollarán dentro de dos semanas.

“Quiero entregarles un mensaje simple, fuerte y claro: los convoco, los invito y les pido que participen en las primarias del domingo 2 de julio. Será el primer gran paso para cambiar al Chile para mejor y necesitamos que la gente participe, necesitamos su apoyo, sus ideas, pero también que voten el 2 de julio. Y no solo que voten nuestros participantes y adherentes, les pedimos mucho más: cada uno de ellos tiene amigos, compañeros de trabajo, vecinos y familiares, y queremos que ellos difundan nuestro mensaje y que nos ayuden a dar un gran paso en estas primarias”, aseguró Sebastián Piñera.

REGIONES

Particularmente, el precandidato presidencial aseguró que la Región del Maule es una zona que tiene un potencial gigantesco, llena de oportunidades en muchos frentes distintos; “por supuesto la agricultura, pero no solo eso, también el turismo, la energía y es una región inmensamente rica, pero que está muy empobrecida. Nosotros tenemos un gran proyecto para la Región del Maule y yo seré un Presidente que va a poner de pie a las regiones de Chile y mi compromiso es que vamos a trabajar para transferir a las regiones y a las comunas recursos, atribuciones, funciones, pero nada es gratis en la vida y justo con esa transferencia le vamos a elegir a los gobiernos regionales y comunales más gestión, transparencia, más participación de la gente. Queremos terminar con el centralismo que asfixia a la ciudad de Santiago y que además le quita el oxígeno a las regiones; lo vamos a cambiar por un Chile que se desarrolle de una forma mucho más armónica y para ello todas y cada una de las regiones tiene que aprovechar mejor y en plenitud su potencial”, aseguró.

GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN

Dentro de la entrevista realizada, quisimos conocer cuáles son sus propuestas para cada uno de los grandes temas que preocupan a los chilenos, además de algunos temas locales.

Así bien, al consultarle por la gratuidad universal en la Educación Superior, Sebastián Piñera fue tajante, manifestando que “nosotros vamos a mantener la gratuidad al 50% de los alumnos más vulnerables y a lo que califican en el futuro para tenerla. No le vamos a quitar los patines a nadie, venimos a poner y no a quitar patines. Pero quiero ser muy franco: durante nuestro Gobierno aumentamos de 100 mil a 400 mil las becas para la educación superior. Hoy este Gobierno ha logrado extender la gratuidad a 240 mil alumnos, de 1 millón 200 mil, pero quiero decir con claridad que la gratuidad universal, incluso para los sectores más privilegiados cuesta entre US$4 mil y US$5 mil millones, y el país no tiene hoy esos recursos y tampoco los va a tener en el futuro. Por lo tanto comprometer todos los recursos presentes y futuros a una sola causa significa darle la espalda a muchos otros grupos en Chile que también tienen necesidades, que también requieren de ayuda y yo como Presidente no los voy a olvidar, y me estoy refiriendo en primer lugar a los dos millones de chilenos que siguen viviendo en la pobreza; a los niños de nuestros país, que muchas veces son maltratados y que no tienen acceso a educación temprana; a las víctimas de la delincuencia, que con mucha razón claman por mayor seguridad; me refiero a los enfermos que se mueren en las listas de espera y merecen una atención mas digna; también a los pensionados de Chile. Por tanto, como Presidente yo voy a trabajar como un buen padre de familia, que se preocupa de todos sus hijos, pero en forma especial no del que más grita, sino del que más necesita”.

SALUD

En relación a los temas de salud y cómo mejorar el acceso y la atención en todos los sectores de la sociedad, sobre todo para los más vulnerables, le consultamos a Sebastián Piñera qué le parece la propuesta de Beatriz Sánchez de hacer un fondo universal con la cotización del 7% de salud de todos los cotizantes. En este sentido, el ex Presidente manifestó que “la primera solución que se le ocurre a la izquierda es nivelar hacia abajo, para que todos estemos mal; a nosotros se nos ocurre justo lo contrario, igualar hacia a arriba y por eso ese 7% le pertenece a la familias chilenas. Ellos son los dueños de esa cotización, porque ellos son los que la financian y lo que vamos a hacer es mejorar sustancialmente la calidad de la salud pública. Este Gobierno en materia de salud ha sido un desastre, no ha cumplido ninguno de sus compromisos”, dijo refiriéndose a la construcción de hospitales, lista de espera AUGE, formación de médicos especialistas, falta de medicamentos, entre otros.

“Nuestro plan de salud es un plan integral que apunta a mejorar la calidad, la dignidad y la oportunidad con que las personas enfermas serán atendidas; y para eso se requiere mejorar la infraestructura, incorporar más médicos especialistas, pero sobre todo mejorar la calidad de la atención”, aseguró. En este ámbito y recordando la negativa del actual Gobierno de construir el Hospital de Curicó vía concesión, Sebastián Piñera aseguró que en un futuro Gobierno sí se construirán por esta vía, “porque a la gente le interesa es tener hospitales de calidad que los atienda. Nosotros dejamos el Hospital de Curicó concesionado y asignado… han pasado muchos años y por un ideologismo absurdo de la Nueva Mayoría lo que tenemos hoy es que no tenemos hospital en Curicó, ni concesionado ni construido por el sector público y las personas siguen esperando”.

PENSIONES DIGNAS

Otro tema que durante los últimos años ha estado en el tapete y ha sido fuertemente cuestionado por la ciudadanía es el de las pensiones indignas a la hora de jubilar. El ex Presidente también entregó su parecer y las acciones que realizarán para mejorar las pensiones en un eventual Gobierno.

“Nosotros tenemos un plan y un proyecto para mejorar la pensión de todos los chilenos, y tiene cuatro componentes o actores principales: a los empleadores, que aporten un 4% adicional de su cargo para fortalecer el ahorro de los trabajadores y que vaya a la cuenta de ahorro previsional de los trabajadores, porque eso les pertenece. Segundo, que el Estado aumente de 0,8% a 1,1% del PIB el aporte al pilar solidario para mejorar la pensión básica y el Aporte Previsional Solidario. Tercero, que los trabajadores –dado el aumento de la expectativa de vida- voluntariamente, si quieren, se mantengan por más tiempo en la fuerza de trabajo, para lo que vamos a crear incentivos. Y cuarto lugar, a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) les vamos a establecer un marco mucho más competitivo para que bajen las comisiones y mejoren las rentabilidades de las inversiones previsionales. Con esos cuatro componentes vamos a poder mejorar las pensiones de todos los chilenos de manera gradual, hasta en un 40%”, explicó.

CRECIMIENTO

El crecimiento económico en Chile durante el año 2016 llegó solo al 1,6%, según cifras del Banco Central, por lo que consultamos al pre candidato presidencial cuáles serían las políticas económicas que implementaría para fortalecer la economía y volver a niveles de crecimiento alcanzados en años anteriores.

Ante esta interrogante, Sebastián Piñera aseguró que “hoy en Chile tenemos un muy mal Gobierno, pero un gran país, por eso lo que hay que hacer es reemplazar este mal Gobierno y recuperar nuestro gran país. Hoy la economía chilena no crece, destruye trabajos, los salarios están estancados, la salud está en crisis, la calidad de la educación está sin norte, la delincuencia está fuera de control… por eso creo que tenemos un mal Gobierno, porque ha producido malos resultados que angustian la vida de los chilenos. En esta elección los candidatos van a prometer el oro y el moro… pero hay una diferencia, nosotros estuvimos en el Gobierno, yo fui Presidente de Chile y recuerdo muy bien los compromisos que hice con el país: dijimos que el país volvería a crecer y crecimos con fuerza; dijimos que íbamos a crear un millón de empleos y creamos más de eso, buenos empleos con contratos, previsión social, con seguro de desempleo; dijimos que íbamos a reducir la pobreza y la redujimos a la mitad, ahí está la prueba que nuestro Gobierno cumplió con sus compromisos y vamos a volver a cumplir lo que ahora prometemos. Por eso nuestra meta es que Chile sea un país desarrollado, sin pobreza, donde todos los chilenos tengan seguridades, para que tengan una vida digna y que van a estar por encima de los niveles de la pobreza. Y además garantías que van a tener oportunidades para poder desarrollar sus talentos”.

En relación a esto, Sebastián Piñera enfatizó que “en la práctica vamos a tener que duplicar la capacidad de crecer de nuestra economía, duplicar la capacidad de crear trabajos, de mejorar los salarios, de reducir la pobreza y a hacer que la delincuencia retroceda avanzando y fuera de control como está hoy en día. Esos son nuestros principales compromisos, además de mejorar las pensiones y nuestro plan para tener una clase media protegida para que no viva con temores en el trabajo, salud y longevidad”.

DELINCUENCIA

Finalmente, le consultamos a Sebastián Piñera ¿que hará para combatir la delincuencia?, siendo que él mismo no pudo terminar con la puerta giratoria de los delincuentes durante su administración.

“La delincuencia es un enemigo formidable y ha existido siempre, en todo tiempo y todo lugar. Pero quiero recordar algo: cuando llegamos al Gobierno el 2010 el índice de victimización era de 32% y al finalizar el Gobierno en marzo de 2014 lo habíamos reducido a 24%. En este Gobierno nuevamente ha crecido y está fuera de control. Si bien no podemos prometer terminar con la delincuencia, sí yo me comprometo hacer retroceder la delincuencia para avanzar en seguridad y la familia chilena pueda tener una vida más tranquila”, dijo, agregando que “nosotros dejamos propuesta una modificación completa al Código Penal -que viene del siglo XIX y está muy obsoleto- en un proyecto de ley, que desgraciadamente este Gobierno congeló. Pero no es solo modificar el Código Penal, necesitamos también modificar algunas leyes, que presentamos durante nuestro Gobierno y las rechazó la Nueva Mayoría, por ejemplo la Ley Anti Encapuchados, propusimos la Ley de Control Preventivo de Identidad y una ley para proteger mejor a nuestros Carabineros… esos tres proyectos de ley fueron rechazados o retenidos por la Nueva Mayoría y que vamos a revivir con toda la fuerza del mundo”, puntualizó Sebastián Piñera.