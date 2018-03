“No voy a ser un intendente de oficina”

Entrevista. Su designación fue más bien “sorpresiva”, algo que el propio Milad reconoce, ya que si bien es militante de las filas de Evópoli, tampoco asistía de manera frecuente a las reuniones de tal colectividad.

A fin de profundizar respecto al trabajo que pretende desempeñar al mando de la Intendencia de la Región del Maule, el ahora ex presidente de Curicó Unido, Pablo Milad Abusleme (54 años), visitó diario La Prensa, oportunidad que aprovechó para reconocer que tras la designación llevada a cabo por el Presidente electo, Sebastián Piñera, ha conciliado menos horas de sueño, las que ha destinado a preparar su próximo desafío, el primero en las lides de la política.

En términos generales, su designación como intendente fue más bien “sorpresiva”, algo que el propio Milad reconoce, ya que si bien es militante de las filas de Evópoli, tampoco asistía de manera frecuente a las reuniones de tal colectividad.

“El Presidente (para designarlo como intendente) se basó no en mi experiencia política, sino que se basó en mi historia de vida y en el servicio público. Mi historia se ha construido a través del trabajo, el sacrificio, de la constancia y perseverancia, construir una familia de comerciantes a una familia de empresarios, donde partimos de manera muy humilde con un negocio muy pequeño, donde trabajamos todos y ahora tenemos un grupo de empresas. Pero eso se hace con trabajo, con honestidad y eso es lo que se valora al final del día. Y también mi trayectoria al mando de Curicó Unido, donde tomé un club inestable, y que hoy en día está en Primera División. Eso al final se valora y te favorece en la visión de la gente que siempre ha sido para mí lo más importante, el respeto, la igualdad y el tratar de hacer un país más grande. Cuando tu ayudas a alguien y lo comprendes y lo apoyas, esa persona de cierta forma va a crear una cadena de ayuda y eso es lo que nos falta en Chile. Que los gobiernos, ya sea de izquierda o derecha se unan en un proceso de desarrollo total y no pensar en algo personal o individual”.

Muchas personas anhelaban tener el cargo que deberá asumir, sobre todo quienes provienen del “mundo político”, el que usted aún no conoce mucho. ¿Cómo va a enfrentar la presión de distintos sectores por también ser parte de ese núcleo?

“La verdad que las relaciones humanas son mi fuerte, siempre llego a consenso con las personas, primero respetando a cada uno de ellos. La verdad que no le tengo miedo a nada. Yo soy una persona que enfrentaron desafíos durante toda mi vida y he salido adelante siendo constante y perseverante en cumplir día a día objetivos. A las presiones estoy acostumbrado, en el fútbol se viven presiones día a día. Estoy acostumbrado a tratar con personas complicadas con personas con intereses personales, pero yo tengo que llevar todo esto a un sentido país. Lo que quieran algunos personajes, que lo sigan queriendo, porque yo voy a cumplir fielmente el programa de Gobierno, encomendado por el Presidente de la República. Es mi jefe, al igual que el ministro del Interior. No tengo más jefes”.

Su jefe, como usted plantea, es el Presidente, pero él fue elegido por la gente, quienes le van a plantear muchas cosas que quizás no son de la línea de lo que diga el Presidente para el nivel local.

“Es que eso era para responderte lo de los políticos, ahora la gente es otra cosa. Uno tiene que percibir las necesidades que a veces estudios no logran percibir. El diario trabajo y la relación de trabajo lo va a permitir. Yo no voy a ser un intendente de oficina, voy a ser un intendente de terreno, donde me gusta ver los proyectos que presente la gente. No podemos discriminar necesidades reales. En ese sentido, ya tenemos el programa del primer día, de ir al primer concejo en el lugar más necesitado de la región y estar con los concejales, ver sus necesidades, ver si los proyectos que se han presentado se han llevado a cabo. Tenemos la mejor disposición de ayudar a los municipios que no tienen los recursos para presentar los proyectos, nosotros vamos a poner a los especialistas para que puedan hacer los proyectos. El Presidente quiere que seamos cercanos a la gente, quiere que podamos escuchar y quiere un país de unidad, sean de izquierda o derecha, la idea es trabajar todos juntos por hacer un Chile mejor. Ese es un mensaje para los parlamentarios que porque creen que son de izquierda no van a tener ningún tipo de facilidad ni ayuda, ya que si los proyectos son buenos y ayudan a la gente, bienvenido sean. Voy a ser lo más equilibrado posible para favorecer a toda la Región del Maule, no solo a algunos”.

CERCANÍA

Quienes son de Curicó, por una cosa lógica, sentirán una cercanía con su figura, sobre todo a la hora de plantearle las necesidades que acá se presentan. ¿Cómo va a lidiar con esas expectativas?

“Bueno, todas las provincias tienen necesidades, hay que buscar un equilibrio. Por ejemplo, la gente del Maule Sur dice que los tienen abandonados. Yo no quiero ofrecer a una provincia más que a otra, quiero ser lo más equilibrado posible, independiente que sea un curicano. Obviamente conozco las necesidades de Curicó y en el programa de Gobierno también hay bastantes proyectos para desarrollar en Curicó, Talca, Linares y Cauquenes. Las expectativas van a ser tener un equilibrio, y esa es mi función, no solamente favorecer a Curicó, sino que favorecer a cada una de ellas”.

NECESIDADES

El futuro intendente también se refirió a las “necesidades” cuya labor buscará saldar, varias de las cuales son a estas alturas “más que conocidas”.

“Son las de siempre. Si bien muchas de ellas se han mejorado, no han sido satisfechas. Nosotros vamos a trabajar en un proyecto de ocho años para erradicar la pobreza. En Chile aun hay pobreza extrema. Primero la necesidad básica es la salud, mejorar la atención, el tema de las listas de esperas. Hay mucho que hacer en salud, en los consultorios. Tenemos que ver en qué está el proyecto del Hospital de Curicó, cómo va su avance, si se han ido cumpliendo los plazos. Es un tema que nunca se ha terminado y que sigue deficitario, vamos a trabajar para mejorarlo. En cuanto a la seguridad, habrán mejoras en cuanto a las estrategias y todo lo relacionado a la tecnología para apoyar esa trabajo. No queremos que la gente esté encerrada en sus casas, que es lo más penoso. Nosotros queremos que la gente esté segura vamos a trabajar para ello. Sabemos que Carabineros tiene la mejor disposición para ello. No te puedo anticipar algunas de las medidas, porque tenemos que esperar que el Presidente se refiera a ellas. En educación también hay bastantes cambios, en vivienda. En esta región todavía hay gente que no tiene acceso a agua potable, a electricidad, en el siglo XXI”

MIGRANTES

El aumento de migrantes en nuestra zona es una realidad que estamos viviendo. Los números han aumentado, sobre todo respecto de quienes arriban desde Haití. ¿En términos generales, cómo siente usted que se ha abordado esta situación?

“El mundo está lleno de migrantes. Las migraciones partieron por necesidad o por miedo. En el caso de mi familia, en específico, fue por guerra. En el caso que ahora nos toca vivir, el Presidente tiene un programa bien equilibrado en lo que es la migración en Chile. Yo creo que no se ha analizado profundamente este problema, porque fue algo que nos pilló por sorpresa a todos, ya que ahora se incrementó en demasía, llegan aviones con gente que quiere trabajar para un futuro mejor, pero esto ha creado un desequilibrio por salud. Sabemos que muchas veces viven aglomeradas en condiciones inhumanas. Yo creo que hay que buscar el equilibrio, no se trata de cerrar las puertas a estas personas que vienen a buscar un mundo mejor, una vida mejor para sus familias. Primero, que la gente que venga, lo haga sin antecedentes policiales, no queremos que vengan delincuentes a Chile y para eso hay que mejorar toda la parte tecnológica. Las medidas están, las va a presentar el Presidente. Tenemos la mejor disposición, no hay discriminación a nadie, lo que queremos es que esto se regule de la mejor forma”.