“No queremos que proyecto Estadio ANFA se convierta en un segundo Santuario El Carmen”

Presidente de la comisión de Deportes del CORE. Señaló que se han realizado trabajos en el estadio que no estaban contemplados y que ahora están faltando recursos para su terminación.

CURICÓ.- El presidente de la comisión Deportes del Consejo Regional, Manuel Améstica, dio a conocer su preocupación por algunos inconvenientes que se han producido en el proyecto de reparaciones del Estadio ANFA, hecho que pudo comprobar en visita efectuada a las obras en ejecución y en conversaciones con dirigentes del fútbol local.

Améstica aseguró que ha visto con profunda preocupación la presentación por parte del municipio curicano un nuevo proyecto que hace modificaciones al original aprobado por el CORE. “Yo no confío mucho en la Municipalidad de Curicó cuando lleva a cabo este tipo de readecuaciones y lo digo con mucha seriedad porque tenemos el caso de la Iglesia El Carmen, que por responsabilidad del municipio está desgraciadamente sin terminarse”, expresó.

VISITA INSPECTIVA

Manifestó que ante esta nueva situación y como presidente de la comisión Deportes del CORE solicitará realizar una visita inspectiva al proyecto del Estadio ANFA para estudiar la situación que está ocurriendo.

“Tengo entendido que se estaría presentando una nueva petición de la municipalidad por casi $ 200.000.000 para un proyecto que ya estaba totalmente financiado por el Consejo Regional por $1.876.529.813, materia que conversamos con la jefa de división de recursos del CORE, Magdalena Barría, quien me entregó información bastante preocupante. Sé que hubo alteraciones en el proyecto porque se realizaron obras que no estaban incluidas, como la construcción de una casa y otros trabajos por lo que no alcanzan los dineros autorizados y eso es irregular y grave ”, destacó Améstica.

ACLARAR RESPONSABILIDADES

Manuel Améstica manifestó que no perjudicar a los deportistas curicanos porque ellos no son culpables, pero que las cosas malas había que decirlas para aclarar responsabilidades y para que el proyecto termine en la mejor forma y no a medias

Señaló el consejero que como Consejo Regional visitarán oficialmente el avance de obras y saber cuáles son los problemas que este proyecto atraviesa y para ello esperaba que les acompañen los dirigentes del fútbol curicano, el alcalde Javier Muñoz y los funcionarios municipales que desarrollan los trabajos que estarían quedando inconclusos.

El consejero reiteró su preocupación por la información técnica que se le entregó en el CORE porque no desea que Curicó vuelva a tener los problemas que se tienen con el proyecto Iglesia El Carmen que ya tiene una demora de casi tres años y aún no hay una respuesta clara a la situación.