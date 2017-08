CURICÓ.- En su condición de querellante en tal causa, Lorena Arellano, quien milita en el Partido Progresista (PRO) se refirió al resultado de la audiencia en la cual se puso fin a la arista, que hasta la presente semana se encontraba vigente, ligada al caso “Concejales Viajeros” de Curicó.

Cabe recordar que la fiscalía optó por dar curso a una salida alternativa, a través de la suspensión condicional de dicho procedimiento, por un lapso de 18 meses. Para ello, los imputados, entre los que estaba el alcalde de Curicó, Javier Muñoz, deberán cumplir una serie de condiciones, entre ellas, asistir a un curso de ética.

“Lo que pidió la fiscalía lo encuentro como un chiste. Estas personas no necesitan solo una clase de ética, deberían impartirles un doctorado en temas de ética, ya que hasta el día de hoy nunca han sido capaces de diferenciar la legalidad a lo que es la ética”, dijo Arellano respecto a tal punto.

La totalidad de las personas imputadas, debieron enfrentar cargos por el delito de fraude al fisco, vinculado a la rendición de viajes, financiados con recursos del municipio curicano, a fin de participar en actividades vinculadas al cargo que detentaban, en este caso, como miembros del concejo.

El desenlace que experimentó la citada arista fue a consecuencia del fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Talca, tribunal que absolvió al primer grupo de personas que en su momento habían sido formalizadas.

VOTO

A su parecer, ya que en este caso la justicia “no ejerció el rol que le correspondía”, serán los propios ciudadanos quienes deberán “hacer valer su voz” de cara a las próximas elecciones.

“Lo que ahora corresponde es que la ciudadanía se haga responsable de quienes elige. Alegar por Facebook, alegar por las redes sociales no sirve de nada si la gente no va a votar y permite que personas con antecedentes o personas que tienen una trayectoria política bien cuestionada, lleguen a instancias de poder. No es responsabilidad ni de la fiscalía, ni del Ministerio de Justicia, eso ya es responsabilidad de la gente. Ahora se vienen elecciones, todos sabemos qué personas son las que están postulando, sabemos qué candidatos se pasean con estas personas, a quién apoya el alcalde de Curicó. Entonces hay que castigar con el voto, que es donde más les va a doler”, subrayó.

VUELCO EXTRAÑO

Arellano manifestó su “extrañeza” que algunas personas “esperaban que en la última audiencia” ocurriera “algo diferente”, más aún tras la existencia de un fallo de la Corte de Apelaciones de Talca, que a la postre fue ratificado por la Corte Suprema.

“Esto se perdió cuando la Corte de Apelaciones anuló el fallo de primera instancia, ahí supimos lo que venía y que con el alcalde de Curicó no iba a pasar nada. Ya no había más que hacer, entonces no sé por qué algunas personas esperaban que esta audiencia sería diferente. Esto lamentablemente dio un vuelco extraño en la Corte de Apelaciones y es ahí donde deberían surgir los cuestionamientos, no a lo que pasó el jueves”, dijo.

PRECEDENTE

Por último, Lorena Arellano, aseguró que gracias a la acción que impulsó un grupo de ciudadanos, se marcó un “precedente”, donde a lo menos por estos días existe en el municipio un mayor control en el ítem de viajes, lo que también se traduce en un menor gasto de recursos públicos. “Nosotros podemos salir a la calle con la frente en alto, sentirnos orgullosos por aportar a reivindicar la actividad política. Ahora es deber de los ciudadanos no olvidar lo que sucedió en Curicó”, concluyó.