CURICÓ. A la espera de la que será la ratificación definitiva de su candidatura se encuentra por estos días el diputado de la Democracia Cristiana (DC) por el Distrito 36, Roberto León.

Cabe recordar que durante la presente semana, la propia candidata y presidenta del citado partido, Carolina Goic, haciendo uso de sus atribuciones, bajó la candidatura del diputado, Ricardo Rincón, puesto que se vio involucrado en un hecho de violencia intrafamiliar, el que ha sido negado de manera pública por dicho parlamentario. Junto con ello, la abanderada de la falange indicó que le solicitó al abogado, Patricio Zapata, que encabece una comisión a fin de revisar todas las candidaturas de la DC, de Arica a Punta Arenas, “elevando el estándar ético”, para así “evitar situaciones similares” a la de Rincón.

En tal contexto, el propio diputado León recalcó que “tiene su conciencia tranquila”, ya que a su juicio, “no presenta inconveniente alguno” para volver a repostularse a la Cámara Baja. “No hay declaración de ningún dirigente que diga que mi candidatura está cuestionada. Mi candidatura la han cuestionado algunos medios de comunicación, sí, eso es efectivo, pero no por los dirigentes de la DC. Mi candidatura ha sido ratificada dos veces por la DC, fue ratificada en un Consejo Regional, acá en el Maule, fue ratificada el sábado por la Junta Nacional y ahora todos, todos los candidatos, los 180 que vamos, seremos escaneados por tercera vez. Yo no tengo ningún problema, estoy con la conciencia muy tranquila y vamos a asumir y aceptar ese tercer escaneo”, dijo.

Cabe recordar que en agosto del año pasado, en el contexto del caso SQM, Roberto León Araya, hijo del diputado, fue formalizado por la emisión de boletas por servicios supuestamente no prestados (investigación que aún sigue vigente), hecho que para el parlamentario, lo complica más bien en el ámbito humano, pero no en el judicial. “Lo único que espero que si mi candidatura es ratificada, espero leer un titular del mismo porte de este, donde no hay declaración de ningún dirigente nacional, de la mesa de la DC”, agregó.

CANDIDATURA

Sobre la decisión tomada por Carolina Goic, León indicó que fue la primera persona que le dio a conocer a los medios de comunicación la facultad que detentaba la propia presidenta y candidata presidencial de la DC, de poder designar, declarar y retirar candidaturas, mandato entregado por la propia junta de dicha colectividad. “Nosotros hemos estado una semana entera en el ojo del huracán. Hay algunos que sostienen que esto puede ser positivo para ella, ojalá que así lo sea, porque nuestro mensaje es a la gente de centro, es hacer las propuestas de la DC, que son distintas a la izquierda y la derecha, y eso no se ha podido instalar, justamente, por estos debates, que son tal vez necesarios, pero por Dios que han estado amplificados”, concluyó.